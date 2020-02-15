吕新江：坚持“首要原则”　实现“十四五”经济社会发展目标

办好中国的事情关键在党。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党的十九届五中全会把坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，作为“十四五”经济社会发展必须遵循的首要原则。坚持这个“首要原则”，是实现“十四五”时期经济社会发展目标最重要的保证。

办好中国的事情关键在党。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。党的十九届五中全会把坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，作为“十四五”经济社会发展必须遵循的首要原则。坚持这个“首要原则”，是实现“十四五”时期经济社会发展目标最重要的保证。

“十四五”时期是中华民族伟大复兴事业的关键节点，这一时期乃至更长阶段，我国经济社会发展将面临极其复杂的国际形势，要破解许多难题，会面临一系列风险挑战。越是这样，就越离不开中国共产党这个指引方向的指南针、凝心聚力的主心骨、社会稳定的压舱石，就越要坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导。

坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，就要增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。“十四五”规划建议既保持了党的目标的连续性，又与时俱进地提出了新发展阶段的新内涵，明确了构建新发展格局的新思路。只要我们坚持党的领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，我们就一定能够实现党的十九届五中全会提出的各项目标，为全面建设社会主义现代化国家打下扎实基础。

坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，就要认真学习习近平总书记关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》的说明和在全会上的重要讲话，用党的创新理论的最新成果武装全党。进一步把思想和认识统一到党中央对国际国内形势的分析判断上来，统一到关于发展的指导思想、必须遵循的原则、主要目标和重大决策部署上来。

坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，就必须加强党的建设。党的建设是党和国家事业领导力量的建设。党的十九届五中全会强调，“十四五”时期要以推进高质量发展为主题，只有党的建设做到高质量，才能引领和推动高质量发展。这就要深入贯彻新时代党的建设总要求，深入推进党的自我革命，不断推动全面从严治党向纵深发展，持之以恒正风肃纪，坚定不移惩治腐败，把党建设得更加坚强有力。

坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，就必须坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，坚持民主集中制、健全决策机制、健全规划制定和落实机制，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力，把党的全面领导落实到科学把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局的方方面面，以钉钉子精神抓落实，确保全会提出的战略性、创新性举措落到实处。

坚持党的全面领导、加强党中央集中统一领导，就必须“不断实现人民对美好生活的向往”，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，这就需要我们在实际工作中，将全心全意为人民服务的根本宗旨，落实在制定政策以人民需求为导向，落实在聚焦人民群众普遍关心关注的民生问题，以鲜明的问题导向、细致的制度安排、务实的具体措施，不断让政策更有温度、措施更有精度，让人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。(吕新江 作者为中共洛阳市委党校党史党建教研部副教授)