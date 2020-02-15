奋斗“十四五” 奋进新征程——党的十九届五中全会精神持续在洛阳引起热烈反响

连日来，党的十九届五中全会精神在全市上下持续引起热烈反响。我市广大干部群众纷纷表示要学习好、领悟好、落实好全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，聚焦新目标、新任务、新使命，结合洛阳自身发展定位，在全面建设社会主义现代化国家新征程上作出洛阳应有的贡献。

连日来，党的十九届五中全会精神在全市上下持续引起热烈反响。我市广大干部群众纷纷表示要学习好、领悟好、落实好全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，聚焦新目标、新任务、新使命，结合洛阳自身发展定位，在全面建设社会主义现代化国家新征程上作出洛阳应有的贡献。

市人大常委会副主任、市总工会主席吉振华表示，全市各级工会组织要迅速掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮，广泛开展具有工会特色的学习教育活动，推动全会精神进企业、进车间、进班组。要牢牢把握工人运动时代主题，扎实推进产业工人队伍改革，持续实施“六大工程”，突出办好“二十件实事”，在深化工会改革创新上求突破，在基层组织建设上夯基础，在发挥主力军作用上展担当，在维权服务上见实效，不断增强工会组织的政治性、先进性、群众性，团结动员广大职工群众为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利贡献力量。

团市委副书记李华敏表示，团市委将以全会精神为引领，通过举办基层团干部培训班、开展青年讲师团主题宣讲等多种形式，组织引导全市各级团组织、广大团员青年深入学习宣传贯彻全会精神，坚持围绕中心、服务大局工作主线，把联系服务青年、推动青年发展与加快洛阳副中心城市建设相结合，认真落实《河南省中长期青年发展规划(2019—2025年)》，在青年思想道德、青年教育、青年就业创业等领域下功夫，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎凝聚起磅礴青春力量。

“妇联作为党领导下的群团组织，深入学习贯彻全会精神的关键在于服务中心、服务妇女、服务基层，推进妇女工作与经济社会同步发展。”市妇联党组书记、主席刘向平表示，市妇联将紧紧围绕“十四五”规划纲要的落实，全力打造“牡丹花开·在你身边”工作品牌，推动思想引领新提升，促进巾帼建功新发展，绘就幸福家庭新蓝图，开创权益维护新局面，激发组织建设新活力，团结动员全市广大妇女在谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章中贡献巾帼之力。

“学习是第一要务，当前要迅速在全校范围内开展学习，准确理解和把握好全会精神。”市委党校党委书记、常务副校长赵飞龙表示，市委党校将充分利用校内阵地宣传全会精神，大力营造学习宣传氛围，讲好全会精神，发出党校声音。要综合采取多种教学方式，推动全会精神进课堂、进学员头脑，紧紧围绕全会精神，结合市委中心工作，推出一批高质量的理论文章和决策咨询报告，及时将全会精神转化为教研咨询成果，以实际行动落实好全会精神。

市住建局党组成员、副局长陈兴忠表示，要迅速掀起学习高潮，组织全系统党员干部职工和各协会、建筑企业学习领会全会精神，更好指导工作实践。要持续掀起干的热潮，把贯彻落实全会精神与推进副中心、都市圈建设结合起来，找准住建系统的作为点，克服“三种心态”，强化“三种精神”，全力推进“年底冲刺”攻坚行动，决战决胜全年目标任务，确保城建项目早建成早惠民。要积极总结“十三五”以来市委、市政府着力推进城市提质的实践经验，谋深谋实明年工作和住房城乡建设领域的“十四五”规划，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎作出更大贡献。

“落实全会精神，尤其需要把广大党员干部干事创业的精气神进一步调动起来，锻造忠诚干净担当的干部队伍。”高新区(自贸区洛阳片区)党工委副书记柴强表示，要全面贯彻落实党中央关于激励干部担当作为的部署要求，进一步健全完善担当实干的选人用人机制、担当实绩的考核评价机制、担当尽责的权责优化机制、担当履职的精准赋能机制、担当负责的撑腰保护机制、担当负重的关爱激励机制、担当奋斗的环境营造机制，凝聚起战胜前进道路上各种风险挑战的磅礴力量。

“学习好、宣传好、贯彻好全会精神，是当前和今后一个时期宣传文化战线的头等大事和重要政治任务。”老城区委常委、宣传部部长薛万超表示，要结合党委中心组学习、党的创新理论万场宣讲进基层、新时代文明实践中心(所、站)、红色文艺轻骑兵等载体，采取生动活泼、寓教于乐的形式，进企业、进农村、进机关、进校园、进社区，迅速掀起学习宣传贯彻全会精神的热潮。要注重发挥好新媒体作用，增强宣讲的吸引力、感染力和号召力，为贯彻落实全会精神提供有力思想保证和舆论支持，推动全会精神在老城落地生根、深入人心。

“我们组织全体干部职工专题学习党的十九届五中全会精神，研究贯彻落实的具体措施。要主动支持服务‘十四五’和洛阳都市圈发展，积极推进洛阳都市圈区域公积金一体化建设，为提升城市吸附效应作出积极贡献。”市住房公积金管理中心党组书记、主任侯运通表示，在刚刚发布的《2019全国住房公积金发展评价报告》中，我市位列省内第一，进入全国30强。该中心将把谋长远与谋明年工作结合起来，在“为民便民惠民”上下功夫，积极推进洛阳都市圈区域公积金一体化建设，为助力我市副中心城市建设作出积极贡献。(记者 孙小蕊 李冰)