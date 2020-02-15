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北风潜入悄无声 未品浓秋已立冬（二十四节气与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-06 08:23

　　明日，我们将迎来二十四节气中的第19个节气——立冬。作为冬季的开始，也是进入冬季的第一个节气，立冬时节的草木已经凋零，蛰虫潜伏，古人在这一天要休息、祭拜地神。在洛阳，不仅冬至要吃饺子，自古以来也有立冬吃饺子的习俗。

　　黄淮一带以立冬为冬季的开始

　　“立冬是一个反映寒来暑往变化的节气。”我市著名民俗学家刘百灵说，“立”有见之意，“冬”有终了意。古籍《群芳谱》中提到：“冬，终也，物终而皆收藏也。”这就是说，到了立冬时节，各种农作物应该收获好、贮藏好，也就是自古以来就有的“秋收冬藏”。

　　广泛流行于黄河流域的《二十四节气歌》中唱道：“寒露不算冷，霜降变了天。立冬先封地，小雪河封严。”可见立冬之后，天气会越来越冷，北风呼啸，满目萧索，天地之间充盈着肃杀之气。

　　刘百灵说，虽然民间习惯以立冬为冬季的开始，但由于我国幅员辽阔，因此即使在同一节气，各地的物候也不相同。按气候学划分的季节标准，以下半年连续5天平均气温降到10℃以下的时段为冬季，以立冬为冬季的开始符合黄淮地区的气候现象。

　　在我国最北部的漠河及大兴安岭以北地区，每年9月上旬就已进入冬季，长江流域的冬季要到小雪节气前后才真正开始，更有全年无冬的华南沿海地区和长冬无夏的青藏高原地区。

　　因此，需要注意的是，各地的冬季并不都是从立冬之日开始的，以立冬为冬季的开始主要指的是黄淮一带。

　　立冬日祭祀一脉相承

　　古人十分重视季节转换，因此立冬格外受到关注。在农耕社会，辛苦劳动的先民往往会在立冬休息一天，慰劳一家人。例如在唐代，立冬这天全国会放假。

　　作为一个重要的节气，历代在立冬这天都要举行隆重的迎冬典礼。《礼记·月令》中提到：“先立冬三日，太史谒之天子，曰：‘某日立冬，盛德在水。’天子乃齐。立冬之日，天子亲率三公九卿大夫以迎冬于北郊。还反，赏死事，恤孤寡。”

　　刘百灵说，冬为水德，方位属北，颜色属黑。古代皇帝在立冬这天，要率领文武百官到京城北郊迎冬，大家都穿着黑衣，佩戴玄玉。另外皇帝还要赐给群臣冬衣，并救济孤寡。在唐代，立冬这天不仅天子要进行祭祀，一些地方官员也要奉命进行祭祀。

　　一直到清代，文献中还有立冬日祭祀的记载。这说明在中国长期的历史中，立冬日祭祀一脉相承，形成了悠久的传统。民间在立冬这天则要祭拜地神，迎接冬天来临，当天还有吃饺子的习俗，有些地方的饺子馅还很特殊，例如天津人在立冬这天会吃倭瓜饺子。大家还要在立冬这天储存腌制蔬菜，以备冬日之需。

　　在我市栾川县的“农历二十四节令”中，提到在立冬和冬至都有吃饺子的习俗，这是因为饺子有“交子之时”的说法，立冬、冬至是秋冬季节之交、阴阳转换的节令，因此豫西地区在立冬、冬至交子之时吃饺子，来感受季节的更替。

　　人们在立冬准备过冬物品

　　到了立冬，草木凋零，蛰虫潜伏，万物收藏，天气逐渐寒冷。因此，立冬的物候是“立冬之日水始冰，又五日地始冻，又五日雉入大水为蜃”。

　　“水始冰”是说立冬这一天水面开始结冰。“地始冻”则是说随着气温的下降，土地也开始上冻了。而“雉入大水为蜃”，讲的是立冬后野鸡一类的大鸟不多见了，在海边可以看到外壳与野鸡羽毛的条纹和颜色相似的大蛤，所以古人认为雉到立冬后就变成大蛤了。这一说法和寒露时的“雀入大水为蛤”类似，属于古人观察错误，并不符合科学事实。

　　《洛阳市志·民俗志》中提到，洛阳传统节气候应中立冬的候应是“蛰虫冬眠、小麦三叶、寒蝉终鸣”，这说的是动物藏起来冬眠，小麦进入三叶期，寒蝉这个时候终止鸣叫。

　　春生夏长，秋收冬藏。立冬时节，自然万物进入休养、收藏状态，人们则在这时准备过冬物品。在古代，朝廷会在立冬时给官员发一些过冬物资，老百姓一般为过冬作三类准备，即准备过冬食物、准备过冬棉衣、打扫卫生。

　　等到过冬的一切都准备好了，下一个节气便是代表降雪开始的小雪了。（记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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