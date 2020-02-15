洛阳市政协公开征集2021年度政协协商工作议题建议

为更好发挥人民政协专门协商机构作用，扩大公民有序政治参与，坚持为民协商、与民协商，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展，市政协昨日发布公告，面向社会各界公开征集2021年度协商工作议题建议。

为更好发挥人民政协专门协商机构作用，扩大公民有序政治参与，坚持为民协商、与民协商，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展，市政协昨日发布公告，面向社会各界公开征集2021年度协商工作议题建议。 为更好发挥人民政协专门协商机构作用，扩大公民有序政治参与，坚持为民协商、与民协商，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展，市政协昨日发布公告，面向社会各界公开征集2021年度协商工作议题建议。 征集内容：围绕学习贯彻党的十九届五中全会和全市重点工作推进会精神，深入贯彻新发展理念，全面深化“9+2”工作布局，推进转型发展高质量发展，构建新发展格局，落实洛阳新发展定位，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，聚焦谋划“十四五”发展、做好“六稳”工作、落实“六保”任务、开展“五提”行动、常态化疫情防控、全面深化改革重大问题以及民生实事等方面，选择和提出具体协商议题建议。 征集时间：即日起至11月20日。 征集方式：发送议题建议至电子邮箱：lyzx312@163.com。 协商议题建议的运用：所征集的协商议题建议经筛选列入市政协年度协商工作议题的，将纳入2021年度政协协商工作计划草案，报中共洛阳市委审议通过后，作为市政协全体会议、常委会议、专题协商和民主监督等议题，有组织、有步骤地开展。协商和监督结果及时报送市委、市政府及有关部门，并采取多种方式积极跟踪督察协商和监督成果的采纳落实情况。(记者 李三旺 通讯员 冯波)