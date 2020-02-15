洛阳今天阴天转晴天 气温10℃到21℃

今天洛阳阴天转晴天，偏东风2级到3级转西北风4级左右，阵风6级到7级，气温10℃到21℃。

近日，国家气候中心等部门发布今冬明春全国气候趋势及主要气象灾害预测报告。

报告称，今冬，我国气温总体呈东暖西冷分布，季节内冷暖波动大，气温阶段性变化明显，降水北多南少。具体来说，前冬(2020年12月)，除内蒙古西部、西北地区东北部及华南部分地区气温偏低外，全国大部分地区气温接近常年或较常年同期略高；隆冬(2021年1月)，冷空气活动将明显转强，我国中东部大部分地区气温可能较常年同期偏低，北方地区可能出现大范围低温雨雪天气；后冬(2021年2月)，全国大部分地区气温接近常年或较常年同期偏高。

明年春季(2021年3月至5月)，全国大部分地区气温较常年同期偏高、降水偏少，华南中东部、江南南部发生冬春连旱的可能性较大，华南东部和江南东南部林区冬春森林火险等级较高。

今冬明春可能发生的气象灾害和防御建议：冬季冷空气活动频繁，气温波动大，应防范其给新冠肺炎疫情防控工作带来的不利影响。北方地区应做好雪灾和低温的应对准备。应防范南方地区阶段性低温雨雪冰冻天气的不利影响。应预防雾和霾天气的不利影响。今冬明春气象干旱可能发展。应加强冬春季森林火险防范工作。

今明两天，洛阳天气转好，气温有所回升。据最新气象资料分析，短期内有低槽快速东移过我市，预计今天洛阳阴天转晴天，偏东风2级到3级转西北风4级左右，阵风6级到7级，气温10℃到21℃。明天洛阳晴天间多云，西北风3级到4级，气温6℃到21℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）