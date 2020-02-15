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这名“95后”洛阳高校研究生 扶贫路上不停脚
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 22:20

　　“扶贫”与“大学生”。这两个字眼似乎不相及，但对布青云来说，这就是她与洛阳市嵩县白河镇五马寺村的故事。

　　11月5日上午，河南科技大学食品与生物工程学院二楼静悄悄。洛报融媒记者走进227室时，该院2020级生物学研究生布青云正在打电话：“沛珊，最近怎么样？郑州冷不冷？”“你现在也是大学生了，假期参加‘投木计划’支教项目的事儿可别忘了。”……

　　沛珊姓俞，是五马寺村走出的大学生，前不久刚入学。2018年，她和布青云在一场扶贫助学活动中结识。彼时，“95后”姑娘布青云是河科大本科在校生，还是学院团委的学生干部，在指导教师孙晓菲的帮助下，和几名同学创办了“投木计划”，希望通过实践活动培养大学生创业团队，助力脱贫攻坚。五马寺村就是该计划的实践地。

　　“投木计划”主要做什么？文静女孩布青云笑容满面，一扶眼镜打开了话匣子。

　　“组建团队，利用专业优势为贫困村提供推广宣传、助学岗位锻炼和项目引进服务。”布青云打开电脑，展示了“投木计划”和团队在五马寺村的影像资料。

　　组建团队是计划的第一步。布青云、何皎、王延伟是发起人，很快带起了一支十几人的队伍。不久，他们就在市区建立了几个五马寺村的对外联络点。

　　五马寺村地处深山，交通不便，和外界联络不畅。2018年夏天，“投木计划”团队第一次入村，光坐车就花了4个多小时。第一次入村时她遇到了惊人一幕——一辆摩托车上，骑车村民手上扎着针头，后边的人帮忙举着吊瓶。

　　“这地方太封闭了。”布青云力主为村子建立对外联络点，一来为“实地考察”提供方便，二来能更好宣传五马寺村。

　　五马寺村海拔较高，很适合香菇种植。村中香菇种植面积不小，但品质平平。“投木计划”团队利用专业优势，邀请4名农产专家进村14次，通过现场技术指导帮助种植户克服难题。他们又帮助村子引进市值50万元的高温菌菇棚，带动25户贫困户就业。在市区，他们还入股餐饮品牌，将其作为技能培训点，带动村中贫困户走出大山就业。

　　与央视《致富经》《每日农经》栏目谈合作、参加贫困地区(北京)农产品产销对接会推广村中农产品、举办各类大型宣传活动吸引投资、利用新媒体平台帮助贫困户销售蜂蜜、帮助贫困户设计建设民宿、利用寒暑假到村支教……这些年，布青云和她的团队不遗余力，为村子脱贫贡献最大力量。从五马寺村走出的大学生李官成、邵炳辉、俞沛珊也先后加入“投木计划”支教项目，从当年的受助者变成帮扶者。

　　去年8月，“投木计划”荣获省互联网+大赛一等奖，其团队成为省首批创业实践项目团队。今年6月，团队荣获2020年洛阳之星最具创业精神奖。目前，布青云是洛阳淳风农业有限公司、洛阳畅和生物科技有限公司主要负责人，正和伙伴们攻关科研项目。

　　投我以木瓜，报之以琼琚。这是“投木计划”名字的由来，也是这个团队希望更多人支持扶贫事业的心声。（洛报融媒记者 赵硕 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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