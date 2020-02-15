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购车补助消费券余量不多 这些问题请您关注
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 21:01

　　近日，我市举办了2020金秋汽车促消费系列活动，并为10月1日起在我市购买新车的个人消费者发放2000元购车补助消费券，进一步激发汽车消费活力。

　　目前，购车补助消费券申领工作已开展了将近一个月，不少市民通过拨打电话，咨询申报流程、消费券如何使用等问题。市商务局相关负责人提醒市民，目前，购车补助消费券还有少量剩余，先到先得，领完为止。符合条件或者近期打算买新车的市民，可要抓紧时间申领了。

　　针对近期市民咨询较多的问题，洛报融媒记者进行了梳理并请相关负责人作了解答：

　　1.目前还能申请上购车补助消费券吗？

　　答：本次补助消费券总额为1386.6万元，按照申报和审核通过的顺序，先到先得，领完即止。

　　具体申报流程如下：

　　微信搜索“洛阳晚报”公众号，关注后编辑发送“购车补助”文字或点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

　　申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

　　已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

　　2.提示手机号码注册过，怎么办？

　　答：因要求每个人仅限领取一次，注册过系统即认定已经领取，可换一个手机和微信号即可解决。

　　3.发票无法识别，怎么办？

　　答：请核对发票日期是否在10月1日之后，然后请重新拍照上传清晰的照片。

　　4.只能领取指定套餐吗？

　　答：本次发放的消费券优选了信用好、有实力的商家提供，所有消费券均没有二次消费。

　　消费券根据衣食住行多个领域，搭配了5个超值套餐，每个套餐总额均超2000元。具体套餐内容如下：

　　健康生活套餐

　　包含：老雒阳餐饮现金券、大张超市购物卡、天鹰体检老年人体检卡、康博健身年卡、爱心瑜伽课程卡

　　汽车养护套餐

　　包含：老雒阳餐饮现金券、中石化加油卡、名扬汽车维修服务养护套餐、康博健身年卡、爱心瑜伽课程卡

　　生活综合套餐

　　包含：老雒阳餐饮现金券、贰麻酒馆酒水卡、亿伟专业汽车保养连锁服务券、康博健身年卡、融厚医疗颈椎康复理疗卡

　　家庭生活包邮套餐

　　包含：老雒阳餐饮现金券、大张超市购物卡、都市太太锅具3件套

　　父母+子女体检套餐

　　包含：天鹰体检老年人体检卡、天鹰体检年轻人体检卡、融厚医疗颈椎康复理疗卡

　　5.消费券领取后怎么使用？

　　答：除实物产品直邮到家外，其他消费券领取后，在购车补贴小程序内“我的卡包”自动生成二维码，凭二维码到商家指定门店核销兑换成商家指定的储值卡、健身卡等卡券。

　　6.包邮产品什么时候可以收到？

　　答：因领取人数众多，需按顺序发货，包邮产品将在领取成功后15个工作日左右发货。

　　7.包邮产品礼包是否全部包邮？

　　答：只有实物产品直邮到家，其他消费券产品还需到指定商家核销。

　　如果您有问题，可拨打咨询电话：60666167(工作日8：30-12：00，14：30-18：00)。（洛报融媒记者 李迎博 通讯员 楚瑾姬）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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