热血青春！洛阳高校双胞胎姐妹携手为陌生人献血

今日下午，洛阳市2020年高校应急献血活动在洛阳职业技术学院西工校区拉开帷幕。
今日下午，洛阳市2020年高校应急献血活动在洛阳职业技术学院西工校区拉开帷幕。
现场，150名大学生挽起袖子，用爱心和热血守护生命的希望，展现蓬勃向上的青春力量。活动结束，累计献血量6万毫升。
在献血者中，还有一对双胞胎“姊妹花”——连淑蕾、连淑迪。“明年还要继续参加这样的活动。”她们说，无偿献血既是为他人奉献一份爱心，更是一份社会的责任与担当。
洛阳市中心血站相关负责人介绍，高校应急献血活动一般在每年秋季开学季举行，今年受疫情影响略有延迟，但大学生们积极性颇高，为活动注入满满正能量。下一步，该活动还将走进河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等高校，期待更多大学生奉献自己的爱心和力量。（洛报融媒记者 智慧 通讯员 李冬 张梦慧 文/图）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605