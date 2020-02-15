热血青春！洛阳高校双胞胎姐妹携手为陌生人献血

今日下午，洛阳市2020年高校应急献血活动在洛阳职业技术学院西工校区拉开帷幕。 今日下午，洛阳市2020年高校应急献血活动在洛阳职业技术学院西工校区拉开帷幕。 现场，150名大学生挽起袖子，用爱心和热血守护生命的希望，展现蓬勃向上的青春力量。活动结束，累计献血量6万毫升。 在献血者中，还有一对双胞胎“姊妹花”——连淑蕾、连淑迪。“明年还要继续参加这样的活动。”她们说，无偿献血既是为他人奉献一份爱心，更是一份社会的责任与担当。 洛阳市中心血站相关负责人介绍，高校应急献血活动一般在每年秋季开学季举行，今年受疫情影响略有延迟，但大学生们积极性颇高，为活动注入满满正能量。下一步，该活动还将走进河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等高校，期待更多大学生奉献自己的爱心和力量。（洛报融媒记者 智慧 通讯员 李冬 张梦慧 文/图）