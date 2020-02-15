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李亚、刘宛康在洛参加第七次全国人口普查现场登记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 19:31

　　在常态化疫情防控条件下高质量完成普查任务
　　为开启新征程实现新定位提供有力人口数据支撑
　　李亚、刘宛康在洛参加第七次全国人口普查现场登记

　　从11月1日起，第七次全国人口普查正式进入登记阶段。5日，市委书记李亚在洛阳市党政办公楼参加第七次全国人口普查登记。市长刘宛康日前也参加了人口普查员现场登记。

　　这次普查采取电子化登记方式进行。下午3时，李亚在办公地点参加现场普查登记。两位人口普查员首先亮明身份和证件，简要介绍登记工作有关事项。李亚按照普查登记要求，就所需登记内容逐项做了回答，普查员将信息输入到平板电脑中。随后，李亚认真核实信息，并在申报人签名栏中郑重签下自己的名字。

　　登记完成后，李亚向参加这次人口普查的工作人员表示慰问，并了解全市人口普查相关情况。他指出，第七次全国人口普查是中国特色社会主义进入新时代后开展的一次重大国情国力调查，也是在决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程这一关键节点的一次人口全景扫描，对于准确把握人口发展新情况新特征新趋势、推动我国人口与经济社会协调发展，具有重要而深远的意义。组织好人口普查工作，全面摸清洛阳人口结构情况，是我们掌握市情、科学决策的重要基础和依据，也是科学制订好洛阳下一步各类发展规划，不断提升公共服务水平，更好保障改善民生的重要数据支撑。希望全市各级普查机构认真学习贯彻习近平总书记重要指示，科学严密组织，严谨细致登记，确保数据真实准确完整，保护好公民信息安全，在常态化疫情防控条件下高质量完成普查任务。希望广大市民认真履行法定普查义务，积极参与、主动配合，共同搞好第七次全国人口普查工作，为这件关系国计民生的大事贡献自己的力量，为洛阳开启新征程、实现新定位提供有力人口数据支撑。

　　我国人口普查每10年开展一次。这次人口普查，我市约3.5万名普查员将逐门逐户、逐人逐项进行人口普查登记，整个登记工作将持续到12月10日。(洛报融媒记者 李东慧)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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