诗词大家叶嘉莹的人物传记电影上映　其中有不少洛阳的镜头

近日，在位于瀍河区的一家影城内，举行了电影《掬水月在手》洛阳放映会。电影结束后，导演陈传兴和广大洛阳观众面对面畅谈这部充满艺术气息的人物传记电影，大家一起走进一代诗词大家叶嘉莹的精神世界，走进诗词的世界，以及那个诗意的时代。

导演陈传兴（右）

近日，在位于瀍河区的一家影城内，举行了电影《掬水月在手》洛阳放映会。电影结束后，导演陈传兴和广大洛阳观众面对面畅谈这部充满艺术气息的人物传记电影，大家一起走进一代诗词大家叶嘉莹的精神世界，走进诗词的世界，以及那个诗意的时代。

以建筑为结构篇章，大量空镜充满艺术气息

《掬水月在手》是中国古典诗词大家叶嘉莹唯一授权的传记电影，由台湾导演陈传兴执导，他和摄制团队花费三年时间、远赴10个国家和地区取景，采访了包括白先勇、席慕蓉、痖弦等文化名人在内的叶嘉莹亲友学生43位。

影片以叶嘉莹先生在北京察院胡同的祖宅为结构概念，分为“大门”“脉房”“内院”“庭院”“西厢房”以及最后的一章无题，娓娓道来，讲述了叶嘉莹先生传奇的一生，中间融汇着她的个人生命和千年中国古典诗词，表现她在诗词长河中寻求存在的意义和轨迹。

和一般传记电影不同的是，这部影片中运用了大量的空镜头，例如龙门石窟雪中的佛像、千唐志斋中历经千年的石碑墓志、铜镜、素净的旗袍等等，交织着叶先生的吟诵与雅乐，让电影在一唱三叹、肃穆与平淡中蕴含着强烈的艺术感染力，让观众仿佛走进诗词的世界，走进叶嘉莹先生的人生轨迹，去捕捉属于自己的感悟与思索。

《掬水月在手》出自唐代于良史的诗歌《春山夜月》：“掬水月在手，弄花香满衣。”叶先生是位女性，她不是弱者，却有“弱德之美”。她的近百年人生，诗词萦绕着她，温暖着她，支撑着她，她也像诗一样，低吟浅唱，一咏三叹。

龙门石窟、千唐志斋等，电影里有不少洛阳的镜头

影片背后关于洛阳也有很多鲜为人知的故事。近日，记者联系到网友“老胡”，他曾经陪着电影摄制组完成了所有在洛阳的拍摄。

“摄制组来了洛阳两次，陈导每次都在。”“老胡”说，陈导第一次来是2018年的1月，电影里出现的大雪纷飞的龙门石窟场景就是在那时候拍的，拍龙门的大雪也是陈导一直以来的夙愿。

除了龙门石窟，摄制组第一次来的时候还去了万安山、汉魏故城和洛河相交之地，以及位于偃师山化的游殿村，在这里导演终于找到了他一直想找的宛如山水画般的黄土的沟沟壑壑。

摄影组第二次来洛阳是2018年的4月，在这个满城盛开牡丹花的季节里，摄制组去了位于新安县铁门镇的千唐志斋博物馆，在这里找到了诗圣杜甫的好友郑虔的墓志，用镜头记录下一代女皇武则天当年造的字；来到了巩义石窟寺，拍摄下保存最完整的帝后礼佛图；来到巩义市河洛镇，在伊河和洛河交汇的地方寻找诗圣当年的足迹；来到古京都洛阳东边门户和重要的关隘虎牢关，拍摄下电影最后出现的黄河的落日熔金……

“老胡”说，给陈导留下最深刻印象的是洛阳的人，他一直说这里的人颇有古道热肠，很是热情，也为摄制组的拍摄提供了很多帮助。因此，电影上映后，来洛阳和当地的观众见面，共诉衷肠也是陈导和摄制团队的心愿。

陈传兴在放映会上说，他和摄制团队一定要来洛阳取景，因为河洛是诗歌的源头，是无数诗人的原乡。

回到诗词酝酿的地方，让他感觉文字诗句都生动地活过来

“胡人”说，如果仔细看电影的话，会发现虽然这是一部关于人物传记的电影，但里面其实是有三条线贯穿始终的。

第一条线是叶嘉莹先生的生平，这个是全片的主题，第二条线是杜甫的《秋兴八首》。陈导去巩义、来洛阳，其实都是为了寻找杜甫当年的点滴，为此他邀请日本音乐家佐藤聪明创作雅乐《秋兴八首》，雅乐通过女高音和男中音的吟唱，贯穿全片。

第三条线也是隐藏最深的，是古诗词的复活和传承。对此，陈传兴如此解释，他一直在思考，如果观众已经不读诗了，那么这诗里的音韵要如何表现。几千年来，历史更迭，所有的人、事物、景物、建筑都不一样了，还有什么不会变？当现在的西安不是当年的长安，洛阳也不是当年的洛阳，但很多的自然环境还是当年的，河流还是河流，虽然它可能已经变迁。但下雪是一样的下雪，落叶也是当年的落叶。例如在龙门，当风吹过菩萨的脸，雪飘下来，不能否认的是，也许这跟一千多年前武则天刚开凿石窟时的风是一样的。

“拍这部电影，我很开心重回河洛，黄河、洛水、伊水，回到诗词酝酿的地方，甚至更远到泾河、渭河。当你到了那个地方，吹着冬天飘雪，看着初春嫩芽、河水流过。过往你所读的只在书里的文字诗句，突然之间就有另外一种生命，生动地活过来。”接受采访时，陈导满含深情地说道。

这是中国千年文脉的传承，也是叶嘉莹这位讲诗的女先生毕生所做的努力。（洛报融媒记者 李砺瑾 实习生 尚渊椋 文/图）