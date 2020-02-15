稳步推进！新安县黄河生态廊道明年1月底全线贯通

连日来，在洛阳市新安县仓头镇云水村附近，大型机械紧张作业，开挖山石扩大路面，近20名施工人员全部投入建设。这里是该县黄河生态廊道项目4标段的建设现场。

连日来，在洛阳市新安县仓头镇云水村附近，大型机械紧张作业，开挖山石扩大路面，近20名施工人员全部投入建设。这里是该县黄河生态廊道项目4标段的建设现场。

今日，记者从4标段项目经理成红星处得知，该标段主要对沿黄公路进行新修、整修、扩宽。难点在于开挖山石，扩宽依山路段。目前他们已完成地面清表2公里，正在挖掘石方。

新安县交通运输局最新资料显示，新安县黄河生态廊道项目起于该县仓头镇王村与孟津县交界处，接孟津段道路继续向西，途经新安县正村镇、石寺镇、北冶镇，终于石井镇王家沟村与渑池交界处，道路全长近140公里，设计路基宽度8米，路面宽度6.5米。全线涉及5个镇、5万余人。

该项目还包括约36.6公里的沟域经济连接线，为鹰嘴山、云水村、大河田园、甘泉古村落、始祖山、神仙湾等6处沟域经济带提供基础保障；约13.5公里码头连接线连接新安境内拟实施的9个便民码头。整个沿黄生态廊道沿黄河及万山湖岸边布设，体现出生态旅游的亲水、近水特色。

该项目全线分10个施工标段，目前已全部开工，计划今年年底前完成路基工程，2021年1月30日前完成路面工程,实现全线贯通。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 周霖 郑迎新 文/图）