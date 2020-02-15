市民收到网购“宝贝”后被骗数万元，套路是这样的……

今年的“双11”提前拉开帷幕，随着市民拍下的“宝贝”陆续到货，冒充电商客服退款类诈骗也随之而来。今日，洛阳市反诈中心通报了两起冒充电商客服退款类诈骗电信案例。

今年的“双11”提前拉开帷幕，随着市民拍下的“宝贝”陆续到货，冒充电商客服退款类诈骗也随之而来。今日，洛阳市反诈中心通报了两起冒充电商客服退款类诈骗电信案例。

10月27日，洛宁县城关镇的杨某接到一个电话，对方问杨某之前是否在抖音一直播间购买了沐浴露。得到肯定答复后，对方告知杨某购买的沐浴露存在质量问题，并要进行3倍赔偿。

杨某刚开始告诉对方不用赔偿，但对方称如果不进行退货退款操作将影响其个人征信。杨某信以为真，并根据对方要求，添加一个名为“理赔”的QQ后，在“理赔客服”的引导下，分两次向对方指定银行账号转账39999元、15800元，通过支付宝向对方指定账户转账6800元，共被骗走62599元。

无独有偶，11月2日，西工区的黄某接到一个自称是“唯品会客服”的陌生电话，称其购买的眼霜存在重金属超标的问题，需要给其3倍赔偿。随后，黄某根据对方要求加入一个QQ群扫描指定二维码理赔，但却没有理赔成功。“客服”告诉黄某，因为操作失误，赔偿金被冻结了，需要黄某提交保证金对赔偿金解冻。最终，黄某根据对方引导，向对方提供的银行卡上转账48300元。

洛阳市反诈中心民警介绍，这是两起典型的冒充电商客服退款诈骗，并详解了犯罪分子诈骗套路。

第一步：犯罪嫌疑人通过非法途径获得被害人的电话和购物信息，冒充电商平台客服，详细说出被害人的个人信息等内容，取得被害人信任。

第二步：谎称被害人购买的物品出现问题，以给被害人退款、理赔、退税等为由，要求受害人添加“官方客服”QQ或微信。

第三步：诱导被害人泄露银行卡和手机验证码等信息，将被害人银行卡内钱款转走；或诱导受害人扫码进行退款，受害人扫码后，谎称系统问题或交易异常将冻结被害人账户资金，让被害人将资金转入指定安全账户进行核实来实施诈骗；或以被害人会员积分、芝麻信用等信用积分不足不能退款为由，让被害人提高会员积分进行贷款，并引导被害人将贷款转入指定账户实施诈骗。

民警提醒，电信网络诈骗花样翻新快，大家在网上社交、购物时一定要谨慎小心，以“退款”“返钱”“退税”等理由主动联系你的网络购物平台“客服”一般都是诈骗分子，切勿轻信“天上掉馅饼”的好事，更不要告诉对方自己的银行账户、手机验证码等信息，特别是陌生人发来的二维码或链接不要随便扫码、点开，牢记凡是要求转账汇款的都是诈骗。遭遇诈骗，请第一时间拨打110报警。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 孙育豪）