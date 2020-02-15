洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今年实现建档立卡贫困劳动力转移就业19.61万人
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 17:03

　　今日上午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会召开，重点介绍了我市就业创业扶贫工作。

　　今年是全面建成小康社会目标实现之年，也是脱贫攻坚收官之年。市人社局在市委市政府的坚强领导下，始终坚持把就业创业扶贫作为重大政治任务和重点民生工程，一手抓新冠肺炎疫情防控，一手抓就业创业扶贫工作，见事早、行动快、措施实。截至10月底，全市已实现建档立卡贫困劳动力转移就业19.61万人，开展贫困劳动力技能培训11985人，累计培训7.22万人，实现了“应就业尽就业”“应培训尽培训”。

　　一是促进贫困劳动力转移就业。今年疫情期间，农村劳动力尤其是贫困家庭劳动力面临“有工不能打、有活出不去”的困境。市人社局专门成立了农民工返岗就业工作专班，建立了我市外出农民工及企业用工大数据信息系统，同步开展省外用工对接，采取“点对点”“一站式”等方式组织专车专列1951次，运送返岗农民工61151人，实现了“出家门上车门，下车门进厂门”的贴心服务。目前，我市贫困劳动力已经实现了“应就业尽就业”。

　　二是返乡创业带动就业。市委市政府大力支持农民工返乡创业，出台了《关于支持农民工返乡创业的实施意见》，把返乡创业与脱贫攻坚紧密结合起来，通过政策推动、园区带动、项目驱动，鼓励更多“能人”返乡下乡创业，创办更多市场主体，创造更多就业岗位，发挥创业带贫效应。截至10月底，我市新增返乡下乡创业人员达14866人，带动就业5.95万人，其中带动贫困劳动力就业1082人。

　　三是抓好培训提高技能。坚持做到“四个结合”，即结合“需求”“实用”“订单”“定向”搞培训，截至10月底，我市累计培训贫困劳动力7.22万人。

　　四是开发公益性岗位兜底安置。公益性岗位的开发是帮助贫困人口就业增收的关键防线。今年4月，我省出台了《河南省公益性岗位管理办法》，创新实行“三个突破”，即：岗位年龄上限由原来的60周岁，突破至不设年龄上限；岗位期限由原来的3年，突破至6年；从安置人员无工伤保障，突破至为其缴纳工伤保险或购买意外伤害商业保险，进一步提升乡村公益性岗位保障水平。我市用足用好这一政策，帮助贫困家庭脱贫增收。今年9月份，市人社局等七部门联合印发《关于进一步做好公益性岗位开发管理有关工作的通知》，统筹制定各类公益性岗位管理规范，切实发挥“兜底线、救急难”作用。截至10月底，我市开发各类公益性岗位安置贫困劳动力3.19万人。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 李帆 文/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·经常趴着午休，11岁的他脊柱侧弯了
  • ·正跟朋友聚餐 他突然感觉天旋地转
  • ·经常饭后打嗝、烧心及时做胃镜检查
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 推动“洛康码”升级为城市大脑“一码...
  • 小浪底将有大动作！爱旅游的洛阳人有福了
  • 洛阳这条高速公路有新进展 其中一段今...
  • 全市重点工作推进会召开 李亚、刘宛康...
  • 到2025年，洛阳将打造3至5所省内外知...
  • 洛阳市区新增两处智能立体停车场 位置...
  • 10000个工作岗位定向招聘退役军人 功...
  • 洛阳首个学习强国主题公园亮相
  • 河南科技大学副校长魏世忠荣获何梁何...
  • 优填王造像：龙门石窟造像中的独特景观
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月4日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    跟着镜头游洛阳，这些...
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    孟津县朱寨村：创建特...
    我是小创客 创新本领大
    精彩热帖

    咸阳袁家村

    暮秋 国花园

    隋唐秋景

    残菏之美
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605