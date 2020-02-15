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注意！2021年高考报名10日开始 比去年提前8天
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-05 14:41

      今日，洛阳市召开2021年普通高校招生报名工作会议，对2021年高考报名工作进行部署。

　　高考报名对象为所有参加2021年普通高校招生统一考试以及提前单独招生的考生。洛阳市普通高校招生报名实行网上报名与现场确认相结合的办法，考生须按要求完成并通过审核。符合报名条件的考生须按规定的时间登录河南省招生办公室网站进入“河南省普通高校招生考生服务平台”报名。

　　网上报名开始时间：

       11月10日9：00

　　截止时间：

       艺术、体育类：11月15日18：00

　　非艺术、体育类：11月25日18：00

　　网上报名后，考生须向学校或报名点交验报名所需证件，现场照相、采集指纹和身份证信息。

　　需要提醒您，网上完成报名信息采集后，符合照顾条件的考生(少数民族考生直接使用身份证中的信息,不需申报)、申报农村专项计划中的国家专项和地方专项报考资格的考生(高校专项另网申报)、“外来务工人员随迁子女”考生、“建档立卡”贫困家庭考生、残疾人考生，以及经共青团中央青年志愿者守信联合激励系统认定，获得5A级青年志愿者的，还须登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，进入“资格条件申报”页面进行申报。申报开始与截止时间与网上报名时间一致。

　　据了解，学校报名点只接受具有本校正式学籍的应届毕业生(2021年毕业)报名。市区往届生、社会青年报名点为：涧西区洛阳理工学院附中；西工区洛阳市三中(中州校区)；老城区、瀍河区洛阳市一中；洛龙区洛阳市八中。（洛报融媒记者 何奕儒）
[ 责任编辑：崔利利]
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