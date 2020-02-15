注意！2021年高考报名10日开始 比去年提前8天

今日，洛阳市召开2021年普通高校招生报名工作会议，对2021年高考报名工作进行部署。

今日，洛阳市召开2021年普通高校招生报名工作会议，对2021年高考报名工作进行部署。

高考报名对象为所有参加2021年普通高校招生统一考试以及提前单独招生的考生。洛阳市普通高校招生报名实行网上报名与现场确认相结合的办法，考生须按要求完成并通过审核。符合报名条件的考生须按规定的时间登录河南省招生办公室网站，进入“河南省普通高校招生考生服务平台”报名。

网上报名开始时间：

11月10日9：00

截止时间：

艺术、体育类：11月15日18：00

非艺术、体育类：11月25日18：00

网上报名后，考生须向学校或报名点交验报名所需证件，现场照相、采集指纹和身份证信息。

需要提醒您，网上完成报名信息采集后，符合照顾条件的考生(少数民族考生直接使用身份证中的信息,不需申报)、申报农村专项计划中的国家专项和地方专项报考资格的考生(高校专项另网申报)、“外来务工人员随迁子女”考生、“建档立卡”贫困家庭考生、残疾人考生，以及经共青团中央青年志愿者守信联合激励系统认定，获得5A级青年志愿者的，还须登录“河南省普通高校招生考生服务平台”，进入“资格条件申报”页面进行申报。申报开始与截止时间与网上报名时间一致。

据了解，学校报名点只接受具有本校正式学籍的应届毕业生(2021年毕业)报名。市区往届生、社会青年报名点为：涧西区洛阳理工学院附中；西工区洛阳市三中(中州校区)；老城区、瀍河区洛阳市一中；洛龙区洛阳市八中。（洛报融媒记者 何奕儒）