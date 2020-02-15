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洛阳购车补贴余量不多 10月和11月买车还能领取
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 洛阳网 2020-11-05 11:15

　　作为“古都新生活”商贸领域系列促消费的重要活动，我市将为购车消费者发放购车补助消费券，在促进汽车消费的同时带动二次消费。本次补助消费券总额为1386.6万元(6933辆车)按照申报和审核通过的顺序先到先得。

　　汽车促销费活动适用于2020年10月1日起，在我市购买新车的，每车可申请补助2000元消费券，消费券包含中石化加油卡、大张超市储值卡、老雒阳餐饮卡等紧贴民生需求的吃、穿、住、行、健康等多个领域。

　　截止11月5日剩余数量已经不多，近期买新车的消费者请尽快领取。

　　具体申报流程

　　微信搜索“洛阳晚报”公众号，或直接扫描下方“洛阳晚报”官方微信二维码，关注后点击公众号下方“购车补助”，进入“购车补助”申报页面，按照提示输入、上传身份证、购车发票等资料。

长按识别二维码

　　申报完成后，相关部门需要进行审核。审核通过后，将通过系统提示符合条件的申请者领取消费券的时间、方式等相关信息。

　　已经领取的消费券，需在券面规定有效期内消费或兑换。

　　提醒市民需注意，如出现申报行为存在提供虚假材料、不列入本次活动范围的事项等，承办单位有权取消其参与资格、追回已经取得的权益、追究相关法律责任。

　　如果有问题，可拨打咨询电话：60666167(工作日8：30-12：00，14:30-18：00)。

　　礼包内容及使用方法：
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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