顾荣施炙（河洛典故）

小人物受到大人物的羞辱，或会“恶向胆边生”，寻机报复。反过来说，若是小人物得到大人物的善待，也会知恩图报。

小人物受到大人物的羞辱，或会“恶向胆边生”，寻机报复。反过来说，若是小人物得到大人物的善待，也会知恩图报。

顾荣施炙，就是个生动的例子。据《晋书》记载，此事发生在西晋京城洛阳。

顾荣本是吴郡吴县(今江苏苏州)人，曾在吴国工作。吴国灭亡后，他和南方才子陆机、陆云同到洛阳，投效西晋。因这三人皆为名门之后，才学过人，时人称其为“洛阳三俊”。

顾荣有修养、有见识，圆融宽厚，会来事儿，人气很高。他一到洛阳就当了官，不但皇帝器重他，王爷、同僚也争相拉拢他，三天两头有人设宴邀请。

有一天，有人邀请顾荣喝酒吃烤肉。烤肉喷香诱人，在席间忙碌的仆人忙着给主子们烤肉、端肉，却没资格吃肉，满脸羡慕，垂涎欲滴。

在座的其他宾客只顾自个儿大快朵颐，看都不看仆人一眼。只有顾荣留意到了这个仆人的渴望。他把自己的那份烤肉递给了仆人，请其品尝。

同座的人嗤笑顾荣：“不过是个仆人，干吗给他烤肉？”顾荣不以为然：“哪有成天端着肉却没尝过肉味的人呢？”

由此可见，顾荣是个情感细腻的人。他有同理心，懂得推己及人，体恤他人，也愿意牺牲自己的利益去帮助陌生人。

请仆人吃烤肉，顾荣不求回报。然而，仆人此前从未被主子这样善待过，顾荣的善意和关照，令他由衷感激，他深深地把顾荣记在了心里。

西晋末年，王室内讧，“八王之乱”上演，王爷们斗得你死我活。洛阳城里风声鹤唳，人心惶惶，在朝当官成了高危职业，稍不留神就会掉脑袋。

顾荣不想被权斗的漩涡吞没，遂辞官南渡。

当时兵荒马乱，从洛阳到南方，一路上危机重重。顾荣是个文人，手无缚鸡之力，本来很难顺利过江，可是每当他遇到危险时，总有一个神秘人物在他身旁协助，奋力救他脱离险境。

顾荣甚感诧异，就问此人是谁，为何要帮自己。那人笑了：“顾大人，您不认得我了？当年您请我吃过烤肉！”

原来，这正是当年顾荣善待过的那个仆人。古人云，滴水之恩当涌泉相报，那个仆人一直把顾荣的恩惠记在心里，想报答恩公，故而舍身相随，保护顾荣。

善待他人，虽是不求回报，终是善有善报。（记者 张丽娜）