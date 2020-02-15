高速公路秋冬季交通安全整治即日启动 严管重点车辆

昨日，记者从洛阳高速交警支队获悉，自即日起至2021年春运前，河南省高速交警总队将组织全省高速交警集中开展秋冬季高速公路交通安全整治百日会战，多措并举严管重点车辆，严查重点违法行为。 昨日，记者从洛阳高速交警支队获悉，自即日起至2021年春运前，河南省高速交警总队将组织全省高速交警集中开展秋冬季高速公路交通安全整治百日会战，多措并举严管重点车辆，严查重点违法行为。 洛阳高速交警支队相关负责人介绍，此次行动将突出重点严密管控，尤其是“两客一危一货一面”等5类重点车辆的路检路查，将“营转非”客车、网约车、接送学生车辆、大件运输车、养护施工车等车辆作为检查重点，严查疲劳驾驶、超速、超员等易肇事的突出违法行为；严控重点时段，加大每天9时至12时、14时至17时车流高峰时段及5时至7时、22时至24时疲劳驾驶易发时段的巡逻密度；严防重点路段，加强长大下坡、桥梁、隧道等重点路段巡逻管控，动态掌握降雨等不利天气对道路造成的影响，维护良好的通行秩序，防范长距离拥堵及较大以上事故的发生。 此次行动还将组织开展专项治理。坚持每月5日、15日、25日组织开展统一行动，每周五组织开展周末夜查统一行动，保持严管高压态势；结合秋冬季能源运输需求高、货运车辆流量大等实际，组织开展货车交通安全专项整治行动。（记者 王博东 通讯员 李旋）