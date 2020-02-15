到2025年，洛阳将打造3至5所省内外知名优质高中

昨日，我市召开高中工作会议，通报2019—2020学年高中工作情况，围绕优质高中打造、普通高中集团化办学、高中教学质量增值评价、优秀生集中培养等方面进行研究部署。

昨日，我市召开高中工作会议，通报2019—2020学年高中工作情况，围绕优质高中打造、普通高中集团化办学、高中教学质量增值评价、优秀生集中培养等方面进行研究部署。

会议透露，我市将积极创建普通高中多样化发展省级示范校，推动普通高中优质化、特色化、多样化发展。会议明确，到2025年，我市要打造3至5所享誉省内外的知名优质高中，在治理体系、学校文化、课程体系、教师队伍、人才培养、教育教学质量等方面位居全省前列；创建20所学生特色发展、特长培养成效突出的特色高中，在科技创新、艺术、体育、小语种、飞行员等某一个或几个方面形成明显的教育特色；创建50个普通高中省级示范性学科，设立50项普通高中育人方式改革研究课题，数学、物理、化学、生物、信息技术5大学科竞赛成绩取得较大突破。

会议发布了关于今年高考的权威数据。2020年高考，全市高三应届毕业生43502人，其中“985”院校上线1890人，同比增加1030人；一本上线7796人，同比增加243人，上线率为17.9%，高于全省一本平均上线率6.4个百分点；本科上线22911人，上线率为52.7%，高于全省本科平均上线率19.7个百分点。全市共有6354名学生通过高校农村专项计划获得加分，同比增加1072人。

为进一步深化高中教育教学改革，我市于去年对各高中的教学质量进行了考核，增设增值评价方法。根据统计结果，今年全市55所市、县公立高中，有45所增值评价为正，10所增值评价为负；16所市、县民办高中，9所增值评价为正，3所增值评价为0，4所增值评价为负。

为突破优秀生培养瓶颈，我市制订方案，要求各省级、市级示范性高中本着“服务大局、择优推荐、自愿选择”原则，至少推荐一名有潜力的优秀苗子生，组建文理优秀生实验班各一个(班额控制在30人以内)，通过“日常+周末”模式进行培养。

我市高度重视学科竞赛，积极对接强基计划。1月15日教育部发文，决定自2020年起在部分“一流大学”实施强基计划，我市及时组织专家解读各校强基计划背景，动员有实力的学生积极报名强基计划。截至目前，全市共有1401名学生报考了全国35所高校的强基计划。

在特长生培养方面，今年全市共有60所高中的2670名艺术生和体育生被各类本科院校录取，同比增加189人。在军队招飞工作方面，今年全市有15所高中的29名学生顺利通过空军、海军招飞测试被提前录取，其中24人录入空军、5人录入海军，在河南省招飞工作中名列前茅。

此外，我市还积极拓宽招生渠道，稳步推进农村专项计划和小语种工作，积极探索高中学生多样化发展新路径。2020年高考，有221人报名参加小语种考试，其中一本上线89人，上线率40.3%，高于全市一本平均上线率22.4个百分点。我市还积极利用连片贫困地区定向招生专项计划资源，为贫困县优秀学生拓宽升学渠道。

下一步，我市将以“优质化、特色化、多样化、集团化”为目标，鼓励引导各高中学校与若干所公办、民办学校组成不同类型、体制灵活、优势互补的教育集团。通过2至3年，打造3至5家享誉省内外的高中教育集团，充分发挥优质特色教育集团的辐射引领示范带动作用，为加快推进洛阳副中心城市建设贡献力量。会上还对洛阳市第一高级中学等99个先进单位、肖赵丽等20名先进个人进行了表彰。(记者 王子君 通讯员 李灿辉)

2019—2020学年普通高中教育工作获奖名单