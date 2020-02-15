党的十九届五中全会精神持续在洛阳引起热烈反响——贯彻全会精神，坚定文化自信，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先

党的十九届五中全会着眼战略全局，为我们在新发展阶段繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力提供了“时间表”和“路线图”。我市干部群众认真学习领会全会精神，接受采访的党员领导干部纷纷表示，要认真学习贯彻全会精神，进一步坚定文化自信，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

党的十九届五中全会着眼战略全局，为我们在新发展阶段繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力提供了“时间表”和“路线图”。我市干部群众认真学习领会全会精神，接受采访的党员领导干部纷纷表示，要认真学习贯彻全会精神，进一步坚定文化自信，在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

市文化广电和旅游局党组书记、副局长章勇表示，全市文化广电和旅游系统将迅速把思想和行动统一到全会精神上来，推动在洛阳形成生动实践。一是提升公共文化服务水平，持续完善公共文化设施，丰富文化产品供给，提升文化服务效能。二是健全现代文化产业体系，强化“历史文化的现代表达”，运用大数据、5G、区块链等新技术，提升数字化水平。三是促进文化旅游融合发展，用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，抓实文旅融合重点项目，推动文化旅游实现“三个转变”。四是加强精品文化艺术创作，深入挖掘黄河文化、河洛文化等特色文化资源，推出更多体现时代风貌、具有洛阳特色的优秀文艺作品。五是扩大对外文化交流合作，强化“河洛文化的国际表达”，加强对黄河文化、河洛文化的研究，举办国际文化论坛，持续提升黄河文化、河洛文化国际影响力，打造国际人文交往中心。

“党的十九届五中全会高度重视文化建设，为我们未来5年乃至15年的工作指明了奋斗方向。”市文物局党组书记、局长余杰表示，下一步，我市将进一步健全文物法规制度体系，提升文物保护科技化、数字化水平，深入推进物质文化遗产的系统性保护；加强文物合理利用，强化文旅融合，推出有特色的文物领域研学旅行、体验旅游、休闲旅游项目和精品博物馆旅游线路，逐步实现文博研学旅行的规范化、市场化，打造“研学洛阳、读懂中国”文创品牌，不断提升文物领域社会参与活力，充分发挥文化遗产在传承中华优秀传统文化、增强民族凝聚力、提高人民思想道德素质和科学文化素质方面的重要作用。

全会提出，繁荣发展文化事业和文化产业，提高国家文化软实力。“在这方面，文艺工作者应该作出更多努力和贡献。”市文联党组书记、主席王晓辉表示，市文联将以新发展理念为引领，坚决贯彻党的文艺路线方针政策，把讲政治贯穿于文联工作全过程。围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，全市文艺工作者将进一步牢固树立以人民为中心的创作导向，紧紧追随人民脚步，高扬爱国主义主旋律，传递向善向上的价值观，创作出一批经得起时间检验的精品力作，繁荣社会主义文艺，更好满足人民精神文化生活新期待，为开创党和国家事业新局面提供强大精神支撑。

二里头夏都遗址博物馆馆长王献本表示，坚定文化自信，二里头夏都遗址博物馆责任在肩，博物馆不仅是收藏文物、展示文明之地，更是普及文化、维系根脉的最佳场所。下一步，该博物馆将进一步丰富展陈内容、创新展示方式，守护好中华民族的“根”与“魂”。借助数字化、智慧化等高科技手段，不断丰富观众的参观体验，让厚重的古代文明“动”起来，让二里头文化“活”起来，助力华夏历史文明传承创新区建设，加快优秀传统文化创造性转化、创新性发展，进一步加强夏文化的研究传播，激发民族自豪感和凝聚力。

八路军驻洛办事处纪念馆馆长赵光付说，作为全国爱国主义教育示范基地，八路军驻洛办事处纪念馆肩负着开展革命传统教育和爱国主义教育的重要使命和责任，在今后的工作中，该馆将通过深入挖掘红色资源，不断加强管理、提升服务，讲好红色故事、传承好红色基因，使这里成为党员群众了解党的历史、加强党性修养的重要课堂和学习革命传统、弘扬民族精神的重要阵地。

市少年儿童图书馆馆长闫朝霞表示，该馆将进一步加强基础设施建设、优化服务环境、提高服务水平，加大馆校合作力度，为广大少年儿童提供便捷的阅读空间。用心用情管理好市少年儿童图书馆，以培养少年儿童阅读意识和习惯、提升阅读能力为出发点，在特色阅读空间建设、特色阅读平台创新和阅读推广活动等方面进行积极探索和创新，充分发挥市少年儿童图书馆的社会教育职能，助力“书香洛阳”建设。(记者 智慧 李冰)