推动“洛康码”升级为城市大脑“一码通” ，年底前确保地铁1号线具备试运行条件——全市重点工作推进会精神解读

今年是极不寻常的一年，全市上下在危中取机、化危为机中实现了经济发展稳定转好、生产生活秩序稳步恢复。今年四季度也极不寻常，是决战决胜期，也是谋篇布局期，还是深化提升期，做好四季度工作意义重大。昨日召开的全市重点工作推进会，深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面总结前三季度工作，动员全市上下切实冲刺四季度、决战攻坚年、打好收官战，不断开创洛阳发展新局面。

今年是极不寻常的一年，全市上下在危中取机、化危为机中实现了经济发展稳定转好、生产生活秩序稳步恢复。今年四季度也极不寻常，是决战决胜期，也是谋篇布局期，还是深化提升期，做好四季度工作意义重大。昨日召开的全市重点工作推进会，深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，全面总结前三季度工作，动员全市上下切实冲刺四季度、决战攻坚年、打好收官战，不断开创洛阳发展新局面。

转型发展高质量发展中的洛阳

危中取机化危为机 发展成绩来之不易

2020年新年伊始，新冠肺炎疫情突如其来。面对严峻形势，全市上下认真落实中央、省部署要求，坚持“戴着口罩”抓发展，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，大力实施“五提”行动，取得了抗疫斗争重大战略成果，实现了经济发展稳定转好、生产生活秩序稳步恢复。

●主要指标逐月回升

3月以来，全市主要经济指标增速逐月回升，呈现出供给回稳、内需恢复、质量效益提升的特点。

前三季度，全市实现地区生产总值3678.8亿元，增长1.6%，增速分别高于全国、全省0.9个和1.1个百分点。

●副中心、都市圈建设扎实推进

政策红利加速释放

33个省直单位出台配套政策、下放243项省级权限，洛阳都市圈发展规划即将获批，洛济、洛平、洛三合作开篇破题。

制造业高质量发展取得新成效

大连理工大学洛阳研究院揭牌落地，西安交大洛阳新材料产业创新研究院顺利签约。

文化繁荣兴盛亮点纷呈

央视秋晚、第三届世界古都论坛、中原国际文化旅游产业博览会，以及敦煌、云冈、龙门石窟艺术联展等活动的成功举办极大提升洛阳知名度美誉度。

重大基础设施建设实现新突破

地铁1号线首列车全线试跑成功，12座立交建成投用，9条谋划高速列入省路网规划，洛阳生产服务型物流枢纽入选2020年国家物流枢纽建设名单。

●民生实事大头落地

“三大攻坚战”持续深化，脱贫攻坚进展顺利，大气污染防治四项指标改善率在汾渭平原城市中均排名第一。新建乐养居69个、小游园50个、城市“乐道”750公里、城市书房37个、公共停车场36个，城市集中供热普及率有望达到90%。

格力洛阳中央空调智能制造基地自动化工厂

立足于学致力于做 谋深谋实十四五

党的十九届五中全会为我们站位新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局提供了根本遵循。对标对表高质量、高水平编制我市“十四五”规划是贯彻落实全会精神的第一抓手。会议对结合党的十九届五中全会部署要求，谋深谋实“十四五”发展和明年工作，加快洛阳都市圈建设等作了部署。

●对标对表提升规划

目前，我市“十四五”规划纲要已形成阶段性成果，各专项规划和县级规划正在抓紧编制。要认真对照党的十九届五中全会精神和中央、省决策部署，确保我市各项规划全面准确体现党中央对形势的新判断、对大局的新谋划、对工作的新要求。要注重各项规划衔接，做好“十四五”规划与黄河流域生态保护和高质量发展规划、洛阳都市圈发展规划、国土空间规划，以及文化旅游、乡村振兴、交通基础设施建设等专项规划的衔接，做到“多规合一”。要注重与“十三五”发展承接，确保全面深化“9+2”工作布局、持续推进转型发展高质量发展、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的思路举措越抓越具体、越抓越有效。

●谋划充实重点项目

把项目建设摆在更加突出的位置，聚焦“两新一重”等重点领域，对洛阳石化大乙烯、高铁、洛阳机场三期、地铁二期等事关洛阳长远发展的重大项目持续抓好对接衔接，争取更多项目进入国家、省“十四五”规划大盘子。及早谋划明年重点项目，列出一季度开工项目清单，在今年年底前全面落实各项要素保障，确保“开门红”，为“十四五”开好局、起好步打下坚实基础。

银隆新能源洛阳产业园研发的国内最长新能源公交车

●持续发力洛阳都市圈

在制造业高质量发展领域，要盯紧抓实洛阳石化大乙烯、忠旺集团铝精深加工、凯盛科技“一总部一中心三基地”、银隆新能源客车、格力中央空调、国机新材料等重点项目，抓好“6+3+X”制造业专业园区建设，尤其是对新谋划的节能环保装备、航空航天智创、绿色建材、高端医疗装备、中医药、高端石化等产业园要按节点加快推进。

在科技创新领域，要实施好省“十百千”转型升级创新专项、自创区产业集群专项，务实推进大连理工大学洛阳研究院、西安交大洛阳新材料产业创新研究院等创新平台建设，加快推动吉利、伊滨产业集聚区创建省级高新区。

在文化繁荣兴盛领域，抓好隋唐洛阳城国家历史文化公园、大运河国家文化公园、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心、隋唐大运河文化博物馆、大谷关客家小镇等项目建设，打造“东方博物馆之都”。

在生态文明建设领域，要统筹好山水林田湖草沙，着力构筑黄河、太行山、伏牛山的“一河两山”生态屏障，打造生态都市圈。

●区域协同联动强辐射

以洛济深度融合发展为引领，着力推进洛平、洛三联动发展。抢抓郑洛西高质量发展合作带纳入国家黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要的机遇，加强与郑州都市圈、西安都市圈的协调联动。

朱樱塔晚霞

拉长长板补齐短板 力争取得更好成绩

从现在到年底只有不足两个月时间。会议明确，要持续抓好“六稳”“六保”“五提”工作，再接再厉、一鼓作气、奋力冲刺、决战决胜，给全年和“十三五”发展交上一份优异的成绩单。

●做好常态化疫情防控

今冬明春是疫情防控的关键时期。各地要严格落实“外防输入、内防反弹”各项举措，推动“洛康码”升级为城市大脑“一码通”。在外防输入上坚持人物同防，持续做好入境航班和人员管控，抓好进口冷链食品及存储运输环节预防性全面消毒处理。严格医疗机构院感防控，落实特殊场所防控措施，对高风险岗位人员定期做好核酸检测，严防重点场所发生聚集性疫情。加强防控物资和技术储备，强化流感等呼吸道疾病多病防控。

●抓好经济运行

紧盯经济指标这个“晴雨表”

有的放矢地进行精准调控，确保主要经济指标增速持续高于全省平均水平、稳居全省第一方阵。

夯实消费这个“压舱石”

大力实施消费提力行动，加快打造区域性消费中心城市。持续培育“古都夜八点”“古都新生活”等消费品牌，年内全市博物馆、纪念馆达到100座。以特惠购车节、房展节带动大宗消费，激活温泉、滑雪等秋冬季消费。完善冷链物流体系，大张宜阳物流园冷库主体建成。

央视秋晚录制现场

抓好投资这个“稳定器”

大力实施“97183”合理有效投资行动计划，聚焦重点领域开展项目攻坚行动，年底前确保地铁1号线具备试运行条件，尧栾西高速尧栾段、济洛高速建成通车，城市区、县城建成区和3A级以上景区实现5G网络全覆盖。

稳住企业这个“基本盘”

持续深化“四企”活动，高度关注中小微企业发展，全年降低企业负担40亿元以上，全力保障各类市场主体稳定经营、健康发展。

●打好攻坚战

脱贫攻坚要确保决战决胜

全面解决“两不愁三保障”问题，积极拓宽增收渠道，加强“两类人群”监测帮扶，确保剩余2.5万贫困人口、9个贫困村如期脱贫，高质量夺取脱贫攻坚战全面胜利。

污染防治要确保持续向好

统筹抓好工业减排、燃煤减量、扬尘管控和产业、能源、空间、运输结构调整等工作，煤炭消费总量控制在2030万吨以内，确保空气质量持续好转。加快推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，年底前涧河市区段综合治理工程、瀍河二期治理主体工程全部完工。全面启动国土绿化提速提质行动，倾力抓好黄河生态廊道建设，确保今冬完成造林10万亩。综合治理183个露天矿山，确保13个绿色矿山通过国家、省验收。

重大风险要确保有效化解

兴洛湖公园空中“乐道”

●办好民生实事

按照既定节点和要求，扎实推进今年各项民生实事，加强城市书房、小游园、“乐道”、“乐养居”等运营监管，健全常态长效机制，着力打造洛阳特色惠民品牌。加快省第二儿童医院、豫西公共卫生中心等项目建设，争创国家区域医疗中心。做好重点人群就业工作，确保零就业家庭动态清零。及早谋划明年民生实事，尽力而为、量力而行，真正把民生实事办到群众心坎上。（记者 白云飞 李东慧）(本版图片均为资料图片)