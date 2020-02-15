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洛阳今天阴天间多云部分地区有零星小雨 气温8℃到18℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-05 08:08

　　秋冬交替时节，早晚气温偏低，最近一周，洛阳的平均最低气温在8℃上下，最低时只有4℃。喜欢户外跑步的人最怕天气“捣乱”：雨雪天没法跑，天冷不想跑。气温下降对跑步的影响有多大？昨日，中国天气网以北京市为样本，运用天气和户外跑步数据为您揭晓答案。

　　数据显示，在一周中，周一到周五大家跑步的动力比双休日足，周六跑步人数最少。在一天中，主要跑步时段为早上7点到晚上10点，其中下午6点到晚上10点跑步人数最多。

　　影响户外跑步的气象因子主要有3个：气温、相对湿度、风速。在专业跑步赛事中，气温14℃到16℃、相对湿度30%到60%、风速每秒2米到5米时，最有利于跑者发挥体能。

　　在一年当中，春季大家跑步热情最高，冬天跑步受气温影响最大。以北京为例，冬天主要跑步时段为早上5点到晚上10点，平均气温为-4℃到6℃，气温每降低1℃，平均跑步人数就会减少近4000人，约占日均跑步人数的2%。

　　医生建议，秋冬季节，尤其是冬季在户外跑步要做好保暖措施，注意补充水分，运动强度不宜过大，且不能在饭后或空腹状态下长时间运动，出汗后要及时换掉潮湿的衣服。

　　最后，看看今明两天的天气情况。根据最新气象资料分析，短期内受高空短波槽影响，我市云系较多，预计今天全区阴天间多云，傍晚到夜里部分地区有零星小雨，偏西风3级，气温8℃到18℃。明天全区多云转晴天，西北风4级，气温10℃到20℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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