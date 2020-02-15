洛阳市区新增两处智能立体停车场 位置在……

有车一族的好消息来啦！洛报融媒记者今日从洛阳市城市管理局获悉，市区又有两处停车场近期建成投用。此次新增的两处停车场均属于智能立体停车场，由洛阳弘义集团投资建设，市直门诊停车场位于西工区凯旋路洛阳市教育局东侧，洛龙区行政中心停车场位于洛龙区政和路与广利街交叉口东南角。

立体停车场

有车一族的好消息来啦！洛报融媒记者今日从洛阳市城市管理局获悉，市区又有两处停车场近期建成投用。此次新增的两处停车场均属于智能立体停车场，由洛阳弘义集团投资建设，市直门诊停车场位于西工区凯旋路洛阳市教育局东侧，洛龙区行政中心停车场位于洛龙区政和路与广利街交叉口东南角。

立体停车场

其中，市直门诊停车场毗邻洛阳市教育局、洛阳建业凯旋广场。周边停车需求较大，但因位于寸土寸金的城市中心地段，空间有限，如果建设平面停车场，能够提供的泊位较少。

自助取车

通过多方考察、调研，洛阳弘义集团采用了空间利用率、停车效率较高的垂直循环式停车设备，提升该停车场泊位数量。垂直循环式停车设备工作原理类似“摩天轮”，车主在这里停车，只需将车辆正向驶入设备入口，即可下车离开。取车时，在设备入口处的显示屏内输入泊位号或车牌号码，设备就会将车辆送至地面，车主可正向驾车驶离，完全免去了倒车的麻烦。该停车场的建成投用，大大缓解了周边停车难、停车慢的问题。

出车

目前，该停车场提供停车泊位120个，设有18个新能源充电车位。由于该停车场处在试运营阶段，目前可以免费停车。同时，该停车场已经加入洛阳市建设的“洛阳城市停车”智慧停车平台，市民关注“洛阳城市停车”公众号，即可查看场内空余泊位数量、导航前往，还能获取最新的停车资讯。

充电车位

洛龙区行政中心停车场位于洛龙区政和路与广利街交叉口东南角，是一栋地上5层、地下2层的智能立体停车楼。该项目可提供停车泊位200余个，设有13个充电车位，充电桩设备将于近期投用。该项目采用平面移动智能停车方式，车主在这里停车，无需倒车入库，只需将车辆开入存车口后即可锁车离开，智能机械设备会自动将汽车放入停车位。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 胡惠娟/文 记者 李卫超/图）