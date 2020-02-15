洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

眼中无棋，心中有谱！全省盲人棋手将来洛一争高下
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-04 20:25

　　都听过“盲人摸象”的故事吧，但这次盲人朋友们不摸大象了，要摸象棋！

　　对，就是盲人象棋比赛，听起来是不是就很有意思。可是，盲人怎么下象棋？他们下的象棋跟普通的象棋一样吗？比赛规则一样吗？

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市残联获悉，河南省第四届盲人象棋比赛将于11月30日至12月2日在洛阳举办，这是时隔7年后，省盲人象棋比赛再次在洛阳市举办。

盲人专用棋具

　　洛阳市残联负责本次比赛的工作人员赵云说，盲人象棋使用的是为盲人量身定制的专用棋具，棋盘上有固定的落子槽，每一个棋子上都刻有可区分的触摸标识，比如，帅是6个点，士是5个点，相是4个点，盲人摸摸棋子，就能分辨。

棋盘上有落子槽，棋子上有触摸标识

　　“盲人朋友记性都特别好，他们全靠记忆力下棋，可谓‘眼中无棋，心中有谱’。”赵云说，盲人象棋的规则跟普通象棋是一样的，他们可以自己摸着下棋，也可以“动口不动手”，由旁边的工作人员代为走步。唯一不同的是，盲人棋手在比赛中要佩戴眼罩，走棋时要同时读出自己的棋步，以起到提示对手的作用。

　　早在2013年10月12日，洛阳市就成功举办了第三届河南省盲人象棋大赛。2018年，洛阳市曾派出两名盲人棋手赴周口市参加河南省第七届残疾人运动会。盲人象棋比赛旨在推动残疾人群众性体育活动的开展，丰富盲人生活，活跃基层盲人工作，本届河南省盲人象棋比赛由河南省盲人协会主办，洛阳市残疾人维权中心、洛阳市盲人协会承办。

　　为了迎接河南省第四届盲人象棋比赛，洛阳市残联相关单位已开始了各项准备工作，并从即日起在全市公开选拔盲人象棋运动员，选拔上的运动员将代表洛阳市参赛。

　　比赛时间

　　11月30日至12月2日

　　报名要求

　　年龄在50岁以下，男女不限，全盲或有光感均可

　　报名截止时间

　　11月20日

　　报到地点

　　洛阳市金凯悦大酒店(洛龙区开元大道望春门街交叉口南100米)

　　比赛地点

　　洛阳市残疾人综合服务中心8楼811棋牌室(洛龙区金城寨街26号)

　　温馨提示：

　　活动期间选手和陪护人员的食宿费用由组委会承担，往返交通费用由各地残联自行解决。如有意愿且符合条件的盲人朋友，可拨打洛阳市残联咨询电话0379—69910268，联系人：赵云。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】伊水游园求是段成网红打卡地
  • 宜阳县山底村：美丽乡村 悠悠乡愁
  • 洛阳市2家基地入选国家小型微型企业创...
  • 双腿截肢小伙来洛当健身教练 这位“猛...
  • 圣善寺僧怀则经幢：形制特别 造像精美
  • 洛阳经济领域人士热议党的十九届五中...
  • 新生儿办理社保卡需要提供照片？官方...
  • 洛阳市实现村（社区）党组织“政治体...
  • 洛阳考古博物馆门口水系竟成市民洗衣...
  • 可直接面试！洛阳开发一批岗位专门面...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月3日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    孟津县朱寨村：创建特...
    跟着镜头游洛阳，这些...
    我是小创客 创新本领大
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    精彩热帖

    铁军视角 人像

    大唐不夜城

    隋唐秋景

    伊水知秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605