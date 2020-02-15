眼中无棋，心中有谱！全省盲人棋手将来洛一争高下

今日，洛报融媒记者从洛阳市残联获悉，河南省第四届盲人象棋比赛将于11月30日至12月2日在洛阳举办，这是时隔7年后，省盲人象棋比赛再次在洛阳市举办。

都听过“盲人摸象”的故事吧，但这次盲人朋友们不摸大象了，要摸象棋！

对，就是盲人象棋比赛，听起来是不是就很有意思。可是，盲人怎么下象棋？他们下的象棋跟普通的象棋一样吗？比赛规则一样吗？

今日，洛报融媒记者从洛阳市残联获悉，河南省第四届盲人象棋比赛将于11月30日至12月2日在洛阳举办，这是时隔7年后，省盲人象棋比赛再次在洛阳市举办。

盲人专用棋具

洛阳市残联负责本次比赛的工作人员赵云说，盲人象棋使用的是为盲人量身定制的专用棋具，棋盘上有固定的落子槽，每一个棋子上都刻有可区分的触摸标识，比如，帅是6个点，士是5个点，相是4个点，盲人摸摸棋子，就能分辨。

棋盘上有落子槽，棋子上有触摸标识

“盲人朋友记性都特别好，他们全靠记忆力下棋，可谓‘眼中无棋，心中有谱’。”赵云说，盲人象棋的规则跟普通象棋是一样的，他们可以自己摸着下棋，也可以“动口不动手”，由旁边的工作人员代为走步。唯一不同的是，盲人棋手在比赛中要佩戴眼罩，走棋时要同时读出自己的棋步，以起到提示对手的作用。

早在2013年10月12日，洛阳市就成功举办了第三届河南省盲人象棋大赛。2018年，洛阳市曾派出两名盲人棋手赴周口市参加河南省第七届残疾人运动会。盲人象棋比赛旨在推动残疾人群众性体育活动的开展，丰富盲人生活，活跃基层盲人工作，本届河南省盲人象棋比赛由河南省盲人协会主办，洛阳市残疾人维权中心、洛阳市盲人协会承办。

为了迎接河南省第四届盲人象棋比赛，洛阳市残联相关单位已开始了各项准备工作，并从即日起在全市公开选拔盲人象棋运动员，选拔上的运动员将代表洛阳市参赛。

比赛时间

11月30日至12月2日

报名要求

年龄在50岁以下，男女不限，全盲或有光感均可

报名截止时间

11月20日

报到地点

洛阳市金凯悦大酒店(洛龙区开元大道望春门街交叉口南100米)

比赛地点

洛阳市残疾人综合服务中心8楼811棋牌室(洛龙区金城寨街26号)

温馨提示：

活动期间选手和陪护人员的食宿费用由组委会承担，往返交通费用由各地残联自行解决。如有意愿且符合条件的盲人朋友，可拨打洛阳市残联咨询电话0379—69910268，联系人：赵云。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 杨润颖 文/图）