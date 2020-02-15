弘扬抗疫精神 致敬抗疫英雄

11月4日，洛阳市老城区西关街道办事处、洛阳老城区邮政分公司、洛阳原地封片戳研究会在龙城嘉园社区联合举办“2020全民抗疫”集邮展览。现场共有《致所有医护人员的一封信》《纪念武汉解封邮票》《抗击疫情动画信封》、抗击疫情印戳等约200副展品展出。

11月4日，洛阳市老城区西关街道办事处、洛阳老城区邮政分公司、洛阳原地封片戳研究会在龙城嘉园社区联合举办“2020全民抗疫”集邮展览。现场共有《致所有医护人员的一封信》《纪念武汉解封邮票》《抗击疫情动画信封》、抗击疫情印戳等约200副展品展出。

此次展览生动地向社区群众展示了伟大的抗疫精神，宣传了抗疫英雄的先进事迹，解读了中国人民抗击疫情的艰辛历程，彰显了中国力量、中国精神、中国效率。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 石智卫/摄）