洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

弘扬抗疫精神 致敬抗疫英雄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-04 20:22

　　11月4日，洛阳市老城区西关街道办事处、洛阳老城区邮政分公司、洛阳原地封片戳研究会在龙城嘉园社区联合举办“2020全民抗疫”集邮展览。现场共有《致所有医护人员的一封信》《纪念武汉解封邮票》《抗击疫情动画信封》、抗击疫情印戳等约200副展品展出。

　　此次展览生动地向社区群众展示了伟大的抗疫精神，宣传了抗疫英雄的先进事迹，解读了中国人民抗击疫情的艰辛历程，彰显了中国力量、中国精神、中国效率。（洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 石智卫/摄）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 【视频】伊水游园求是段成网红打卡地
  • 宜阳县山底村：美丽乡村 悠悠乡愁
  • 洛阳市2家基地入选国家小型微型企业创...
  • 双腿截肢小伙来洛当健身教练 这位“猛...
  • 圣善寺僧怀则经幢：形制特别 造像精美
  • 洛阳经济领域人士热议党的十九届五中...
  • 新生儿办理社保卡需要提供照片？官方...
  • 洛阳市实现村（社区）党组织“政治体...
  • 洛阳考古博物馆门口水系竟成市民洗衣...
  • 可直接面试！洛阳开发一批岗位专门面...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月3日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    孟津县朱寨村：创建特...
    跟着镜头游洛阳，这些...
    我是小创客 创新本领大
    洛阳鸿元轴承科技：研...
    精彩热帖

    铁军视角 人像

    大唐不夜城

    隋唐秋景

    伊水知秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605