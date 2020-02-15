4日，全市重点工作推进会召开，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，对今年以来全市重点工作进行总结，对下步工作进行部署，动员全市上下冲刺四季度、打好收官战，谋划新蓝图、开启新征程。

全市重点工作推进会召开

李亚、刘宛康、赵会生出席并讲话，吴中阳、杨炳旭等参加

●今年四季度是奋力完成全年经济社会发展目标、实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官的决战决胜期，也是科学谋划“十四五”发展和明年工作、开启全面建设社会主义现代化强市新征程的谋篇布局期，还是持续推进转型发展高质量发展、加快构建新发展格局、全面落实洛阳发展新定位的深化提升期。全市上下要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以冲刺攻坚、奋勇争先的状态完成好全年目标任务、确保交出一份高质量答卷，以再接再厉、接续奋斗的精神谋划好下步工作、不断开创洛阳发展新局面，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章

4日，全市重点工作推进会召开，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，对今年以来全市重点工作进行总结，对下步工作进行部署，动员全市上下冲刺四季度、打好收官战，谋划新蓝图、开启新征程。

市委书记李亚出席会议并讲话，强调今年四季度是奋力完成全年经济社会发展目标、实现全面建成小康社会和“十三五”规划收官的决战决胜期，也是科学谋划“十四五”发展和明年工作、开启全面建设社会主义现代化强市新征程的谋篇布局期，还是持续推进转型发展高质量发展、加快构建新发展格局、全面落实洛阳发展新定位的深化提升期。全市上下要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以冲刺攻坚、奋勇争先的状态完成好全年目标任务、确保交出一份高质量答卷，以再接再厉、接续奋斗的精神谋划好下步工作、不断开创洛阳发展新局面，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。

市长刘宛康总结前三季度工作，对做好下步工作进行具体安排。市委副书记赵会生对决战决胜脱贫攻坚提出要求。吴中阳、杨炳旭及在洛其他市级领导参加会议。

李亚指出，要认清形势、把握机遇，切实增强在新发展阶段育先机开新局的信心决心。今年以来，全市上下认真落实中央、省部署要求，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持“戴着口罩抓发展”，扎实做好“六稳”“六保”“五提”工作，取得了抗疫斗争重大战略成果，经济发展呈现出供给回稳、内需恢复、质量效益提升的特点。进入新发展阶段，外部环境变化带来新挑战，发展主题转换带来新任务，洛阳发展新定位带来新要求，关键是要深入贯彻新发展理念、持续推进转型发展高质量发展、加快构建新发展格局。要认真学习领会习近平总书记关于构建新发展格局的重要论述，准确把握新发展格局下洛阳的优势与短板、新空间和作为点，着力打造国内大循环的重要节点、枢纽和支撑。要全面客观辩证积极地看待形势，既善于乘势而为驾“顺风船”，也善于迎难而上开“逆风船”，坚持咬定目标不放松、把准要求不偏移、扭住重点不懈怠，立足“保”与“稳”、把握“变”与“新”、着眼“进”与“提”、坚定“调”与“转”、重在“谋”与“干”，着力抓好“六稳”“六保”“五提”工作，全面深化“9+2”工作布局，打“组合拳”、发“联动力”，在危机中育先机、于变局中开新局，确保各项重点工作落地见效。

李亚强调，要立足于学、致力于做，迅速兴起学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神的热潮。要把全会精神的学习宣传工作抓紧抓实，抓好学习研讨、宣传宣讲、理论研究，领导干部带头学、带头讲、带头做，确保全会精神家喻户晓、深入人心。要把“十四五”发展和明年工作谋深谋实，在把准原则要求上再提升，准确把握推动高质量发展这个主题、构建新发展格局这个立足点、推动共同富裕这个本质要求、统筹发展和安全这个前提，确保各项工作统筹谋划、各项政策系统集成、各项举措一体推进；在谋划重大项目上再提升，围绕补短板、强优势、增后劲，持续谋划一批重大项目，力求项目数量上有突破、质量上有提高、要素上有保障，争取更多项目进入国家、省大盘子；在抓好统筹衔接上再提升，注重与上级要求对接，注重各项规划衔接，注重与“十三五”发展承接，增强规划的整体性、协同性和可操作性。要把洛阳都市圈建设任务落细落实，认真学习领会习近平总书记重要文章《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》，切实抓好洛阳都市圈发展规划的细化实化，把省委省政府部署要求细化实化为各方责任、重大专项、重点项目、具体事项、推进路径举措，用好支持政策和下放权限；持续厚植制造业、科技、文化、生态等优势，补齐对外开放、基础设施、公共服务等短板，加快形成品牌效应和核心竞争力；着力加强区域协同联动，统筹中心城区和县域经济高质量发展，推动洛济深度融合和洛平、洛三联动发展，积极融入郑洛西高质量发展合作带建设。

李亚指出，要拉长长板、补齐短板，奋力完成全年经济社会发展目标，力争取得更好成绩。要持续抓好常态化疫情防控，严格落实“外防输入、内防反弹”各项举措，坚决守住不反弹底线。要持续抓好经济运行，紧盯经济指标这个“晴雨表”，有的放矢地进行精准调控；夯实消费这个“压舱石”，大力实施消费提力行动，加快打造区域性消费中心城市；抓好投资这个“稳定器”，扭住项目建设这个“牛鼻子”，持续扩大合理有效投资；稳住企业这个“基本盘”，持续深化“四企”活动，全力保障各类市场主体稳定经营、健康发展，确保全市主要经济指标增速持续高于全省平均水平、稳居全省第一方阵，着力保持稳中向好态势。要打好“三大攻坚战”，紧盯“两不愁三保障”目标，抓重点、补短板、强弱项，确保脱贫攻坚决战决胜；紧盯污染防治攻坚战三年行动计划收官，标本兼治推动空气质量持续好转，加快推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，全面启动国土绿化提速提质行动，确保污染防治持续向好；统筹抓好各领域风险防控，确保有效化解重大风险，不发生区域性系统性风险。要按照既定节点和要求完成好今年的民生实事，及早谋划明年民生实事，着力打造洛阳特色惠民品牌，不断增强全市人民的福祉。

李亚强调，要强化实干、注重实效，始终以过硬作风谋事干事成事，不断开创洛阳发展新局面。要永葆“闯”的精神，克服自满心态、强化进取精神，拓宽视野找差距，学习先进促提升，拉高标杆争一流，以更高标准把工作做得更好。要永葆“创”的劲头，克服“等靠”心态、强化拼抢精神，主动作为打开局面，只争朝夕抢抓机遇，开拓创新敢为人先。要永葆“干”的作风，克服安逸心态、强化攻坚精神，敢于迎难而上，坚持埋头苦干，保持攻坚韧劲，在攻坚克难中打开新局面、创造新业绩。

刘宛康在讲话中强调，要深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，以“四企”活动稳定企业运行，巩固稳中向好发展态势；以文旅融合带动消费提力，促进消费扩容提质；以制造业高质量发展引领产业提质，加快构筑全国先进制造业基地；以沟域经济助推农业高质量发展，大力实施乡村振兴战略；以“三力联动”实现动能提档，加快新旧动能转换；以重大项目支撑基建提级、都市圈提速，增强综合承载力和辐射带动力；以实现目标和解决问题为导向推动污染防治，切实改善生态环境质量；以民生实事解决群众所急所需所盼，增强群众获得感幸福感；以科学规划谋势蓄势，高质量编制“十四五”规划。

赵会生在讲话中通报了脱贫攻坚工作当前存在的问题，强调要认真贯彻习近平总书记重要指示，按照省、市部署要求，坚持旗帜鲜明讲政治、人民满意高质量、较真碰硬转作风、奖罚分明树导向，抓住有限的时间、用好最后的战机、集中全部的力量，奋力夺取脱贫攻坚战全面胜利。

会上，全市前三季度“四高”评价指标体系综合排名靠前的伊滨、新安、栾川作典型发言，排名靠后的高新、偃师、汝阳作表态发言。会议以视频的形式召开，各县(市)区设分会场。(洛报融媒记者 李江涛 李东慧 白云飞)