今日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列发布会第二场召开，栾川县发布该县脱贫攻坚成果。

今日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列发布会第二场召开，栾川县发布该县脱贫攻坚成果。

洛报融媒记者从发布会上了解到，截至2020年9月，该县83个贫困村全部达标出列，贫困人口由3.9万人减少至885人，贫困发生率由12.9%降至0.3%，剩余贫困人口收入、两不愁三保障及安全饮水均全部达标。2020年年底，栾川贫困人口将全部实现脱贫退出。

五年来，栾川县认真落实中央、省、市决策部署，始终坚持以脱贫攻坚统领经济社会发展全局，尽锐出战、攻坚克难，共派出194个驻村工作队，累计选派325名优秀干部到脱贫攻坚一线担任第一书记或驻村干部，脱贫攻坚工作取得阶段性成效。今年，面对新冠肺炎疫情的严重影响，贫困地区农民人均可支配收入仍保持持续增长态势。

脱贫攻坚战打响以来，栾川县坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程，着力发展乡村旅游、食用菌、中药材、农产品深加工等8大扶贫产业，全县贫困群众实现了每户均有2个以上增收项目，“栾川印象”特色优质农产品走出大山、叫响市场，乡村旅游带动贫困群众脱贫1.3万人，全县产业扶贫覆盖率99.96%，叠加度4.6。

该县还积极通过提供信息、集中输送、本地吸纳和公益岗位等形式解决贫困劳动力就业人数20196人，通过奖补政策激发贫困群众自主就业积极性；严格落实生态保护各项补偿政策，惠及3889户贫困户，提供1770个护林员岗位；累计发放户贷户用扶贫小额信贷3117户20106.3万元，助力扶贫产业发展，贫困人口人均纯收入从2016年的3603.72元增加至2020年的13169.67元。

经过不懈奋斗，栾川县贫困群众生产生活条件明显改善，贫困群众民生保障不断提升：累计安排、整合、筹集、对接各类资金30余亿元，全部用于包括基础设施在内的脱贫项目，贫困群众饮水安全达标率、安全住房比、贫困村卫生室达标率、综合性文化活动场所覆盖率以及通村道路硬化率、通客车率、通电率、通网率均达到100%；全面落实先诊疗后付费、五次医疗报销等制度，住院医疗费用自费比例控制在10%以内，最大限度保障贫困群众看得起病、看得好病；建立控辍保学动态管理机制，义务教育阶段适龄人口净入学率达100%，实现贫困家庭学生有学上、上得好学……（洛报融媒记者 申利超 文/图）