10000个工作岗位定向招聘退役军人 功臣模范可免试入职

今日，洛报融媒记者从洛阳市退役军人事务局获悉，将开展2020年度退役军人牧原集团就业招聘月活动，助力退役军人就业。 今日，洛报融媒记者从洛阳市退役军人事务局获悉，将开展2020年度退役军人牧原集团就业招聘月活动，助力退役军人就业。 日前，经河南省退役军人事务厅与牧原集团友好协商，由牧原集团提供10000个岗位，用于定向招聘退役军人，其中1000个名额专门用于招录功臣模范，可推荐免试入职。 洛阳市退役军人事务局有关负责人介绍，各县(市)区退役军人事务部门将于11月11日-16日，通过各级服务中心组织退役军人报名、收集退役军人就业意愿，并按照退役军人免试推荐条件，由退役军人个人申请，填写免试推荐表格，初选推荐免试人员。 此次招聘面试时间为11月17日-27日。各县(市)区退役军人事务局将指定招聘地点，通知报名退役军人面试，由牧原集团洛阳片区人力资源部门负责现场面试或通过网络面试。 面试结束后，各县(市)区退役军人事务部门和牧原集团洛阳片区人力资源部门将根据退役军人户口所在地和就业意愿，合理安排入职退役军人工作地点 洛阳市退役军人事务局联系人：吕良兵；联系电话：13703796199；电子邮箱：lytysbpx@163.com 牧原集团洛阳片区人力资源经理赵璧，联系电话：13262039123 薪酬福利及招聘优待政策 (一)薪酬福利 4500-40000+元/月，薪资上不封顶，多创造多收益，缴纳六险一金。 (二)优待政策 针对立功受奖退役军人、退役军官以及其他为国防建设作出突出贡献的优秀退役军人，提供以下三种优待政策： 1.针对为国防建设作出突出贡献的退役军人开辟绿色通道，提供1000个免面试名额；认定标准由省退役军人事务厅统一制定； 2.针对荣获嘉奖、一等功、二等功、三等功、荣誉称号等立功受奖退役军人，依据不同级别荣誉，薪资上浮相应水平； 3.针对退役军官，提供特殊面试通道，定薪一事一议，按照成熟人才定薪方案执行。 (三)备注 1、年龄：18-40岁 2、身体状况：良好(须符合牧原集团体检项目) 退役军人免试推荐入职条件 年龄在42岁以下，符合以下条件之一的退役军人，可免试推荐，牧原集团体检合格并审核同意后入职： 1.曾荣立个人三等功的退役军人； 2.曾在艰苦边远地区服役2年以上的退役军人； 3.曾参加抗洪抢险、抗震救灾、抗疫一线、国际维和等任务表现突出的退役军人； 4.曾获得两次以上“优秀士兵”的退役士兵； 5.有适岗劳动能力且需特别照顾的伤残退役军人； 6.家庭生活有特殊困难、政治思想表现好的退役军人。 以上人员由个人提出申请，县级退役军人事务局审核推荐，省辖市退役军人事务局审批，统一上报省退役军人事务厅备案。省直管县(市)推荐人员一并报所属省辖市审批。（洛报融媒记者 申利超 通讯员 汪令虎） >>>点击查看各岗位职责及任职要求