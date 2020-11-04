近日，在嵩县黄庄乡三合村，一堂文创产品制作课正在进行。教授者是来自清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)的专家和员工，学习技艺的是三合村村民。



赵文瑞（右）带领村民进行制作

近日，在嵩县黄庄乡三合村，一堂文创产品制作课正在进行。教授者是来自清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地(以下简称清洛基地)的专家和员工，学习技艺的是三合村村民。

为探索智能制造助力乡村发展新路径，今年7月初，清洛基地多次派员工前往三合村实地调研、对接，并专门成立清洛三合服务团队，探索助力三合村实现乡村振兴新路径。