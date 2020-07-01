洛报融媒记者今日从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难高校毕业生就业，我市将面向2020年困难高校毕业生，开发100个公益性岗位。符合条件的困难高校毕业生无须笔试，直接参加面试。 洛报融媒记者今日从洛阳市人力资源和社会保障局获悉，为促进就业困难高校毕业生就业，我市将面向2020年困难高校毕业生，开发100个公益性岗位。符合条件的困难高校毕业生无须笔试，直接参加面试。 招聘条件 本次公益性岗位的安置对象为拥有洛阳市户籍(居住证)的毕业两年内困难高校毕业生。主要包括： 1.登记失业半年以上的毕业两年内未就业高校毕业生； 2.正在享受城镇最低生活保障待遇的家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生； 3.当年经县级以上总工会认定的城镇特困职工家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生； 4.残疾人家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生； 5.农村建档立卡贫困户等家庭中毕业两年内未就业的高校毕业生； 6.在校期间曾享受助学贷款的毕业两年内未就业的高校毕业生； 7.2020届湖北生源地离校未就业高校毕业生。 符合以上条件的困难高校毕业生，在参加面试前，需持本人身份证、“就业创业证”(就业失业登记证)及相关证明材料前往本人常住地街道、乡镇人力资源社会保障基层服务平台，提前进行“就业困难人员”资格认证，以免耽误本人参加招聘时的资格审查。 招聘方式 为避免人员聚集，本次招聘采取电话报名预约、用人单位面试确定的方式进行。 有意参加招聘的人员可自行与用人单位联系(联系方式见下表)，在约定时间内前往参加面试。用人单位本着公开、公平、公正原则，采取面试、沟通等灵活多样的方式确定拟聘用人员名单并报市人社局。市人社局按规定履行资格审验、公示、审核等工作程序后，由洛阳市人力资源和公共就业服务中心指导用人单位与拟聘用人员完善相关聘用手续，按规定时间统一组织上岗。 岗位名称 文印、收发岗位，工勤辅助岗位。 有意参加招聘的就业困难高校毕业生，可登录洛阳市人力资源和社会保障局官网(http://rlzyhshbzj.ly.gov.cn)、洛阳人才网(www.lyhero.com)、洛阳就业网(www.lyldjy.com)查看“2020年市直单位困难高校毕业生公益性岗位招聘公告”。 报名时间和地点 报名(面试)时间：2020年11月11日-11月13日 面试地点：各用人单位(见下表) 工作待遇和期限 用人单位与公益性岗位就业人员签订《公益性岗位劳动合同》，按照《劳动合同法》相关规定建立劳动关系、缴纳社会保险、发放工资待遇。 公益性岗位劳动合同期限不超过3年(具体合同期限由用人单位与拟聘用人员协商确定)。 (洛报融媒记者 李迎博 通讯员 李帆 张勇)