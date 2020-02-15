今日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚决胜全面小康”系列新闻发布会第一场召开，重点介绍了洛阳市产业扶贫工作情况，市扶贫开发办公室、市农业农村局、市文化广电和旅游局相关负责人就各自领域脱贫攻坚工作取得的成效等情况回答了记者提问。

今日下午，洛阳市“决战脱贫攻坚 决胜全面小康”系列新闻发布会第一场召开，重点介绍了洛阳市产业扶贫工作情况，市扶贫开发办公室、市农业农村局、市文化广电和旅游局相关负责人就各自领域脱贫攻坚工作取得的成效等情况回答了记者提问。

近年来，洛阳市把发展沟域经济作为产业扶贫的重要抓手，坚持“一沟一产业、一域一特色”，因地制宜、科学规划，先后培育了栾川伊源康养谷、洛宁豫西苹果谷、宜阳香谷等53条特色鲜明、绿色生态、产业融合的市级沟域经济示范带，形成了特色农业主导型、龙头景区带动型、休闲康养度假型、民俗文化融合型等6大各具特色的沟域经济发展业态，实现年产值30亿元，带动168个贫困村、8.6万余名贫困群众脱贫致富。先后投入产业扶贫资金51.72亿元、实施项目5767个，基本实现“村村有扶贫产业，户户有致富项目，人人有脱贫门路”的产业布局，全市贫困户产业覆盖率达到99.1%，叠加度达到4.17。通过发展产业，增加了农民收入、优化了产业结构、培育了支柱产业、壮大了集体经济、激活了县域经济，产业扶贫对脱贫攻坚的支撑作用日益凸显。

市扶贫开发办公室相关负责人介绍，下一步，洛阳市将重点围绕产业扶贫与产业振兴的有效衔接，强化龙头带动、落实奖补政策、加大投入力度，不断巩固脱贫攻坚成果，继续为乡村振兴打好基础。（洛报融媒记者 何奕儒）