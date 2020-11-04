11月2日，在孟津县送庄镇朱寨村洛阳龙浩农业科技有限公司现代农业示范园区，联栋智能化大棚内通过特殊的装置、工艺和流程，让特色农业摆脱了对土地资源的依赖，用无土栽培技术培育出各种蔬菜、花卉和瓜果，已形成集科技示范、观光采摘、休闲旅游于一体的田园综合体，每天都会有大批游客前来参观。

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