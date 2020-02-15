新生儿办理社保卡需要提供照片？官方：配合打击拐卖儿童行为

“给新生儿办理社保卡时，还需要提供照片吗？很多人大概都不知道像素是什么？而且刚出生的宝宝如何能按照标准格式进行拍照？”近日，有网友就此问题通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖提问。

“给新生儿办理社保卡时，还需要提供照片吗？很多人大概都不知道像素是什么？而且刚出生的宝宝如何能按照标准格式进行拍照？”近日，有网友就此问题通过洛阳网“百姓呼声”栏目发帖提问。

随后，洛阳市医疗保障局回复：“首次申领社保卡需要提供照片，是为了和公安系统共享照片，配合打击拐卖儿童行为。宝宝的照片没有成人要求那么严格，您可以在宝宝身下铺白浴巾作为背景，面部没有遮挡物，具体像素处理可以携带电子版照片到社保卡经办网点由工作人员协助您处理。如果在微信上申请，只需要照好原图，不需要修改直接上传，系统会自动修图。”(记者 郭瑛)