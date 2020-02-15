洛阳气排球“粉丝”快报名 这场比赛别错过！

喜欢气排球的市民可以有机会在全市“露脸”了——11月14日、15日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会气排球比赛将在西工区体育场排球馆举办，目前报名工作已启动，有兴趣参与的市民不要错过！

喜欢气排球的市民可以有机会在全市“露脸”了——11月14日、15日，“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会气排球比赛将在西工区体育场排球馆举办，目前报名工作已启动，有兴趣参与的市民不要错过！

此次比赛面向全市企事业单位、大专院校、驻洛部队、行业协会、体育俱乐部及在洛工作、生活、学习人士，只要身体健康，女士年龄在18-55岁之间(1965年12月31日至2002年1月1日)，男士年龄在18-60岁之间(1960年12月31日至2002年1月1日)，均可免费报名参赛。

比赛报名时间将持续至11月8日12时，逾期不再受理。比赛设置男子组和女子组，将采用五人制赛制，计划参赛的市民可电话联系比赛相关负责人进行报名：

刘建权 13629808183

孙亚琦 13937976609

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛。(记者 郭瑛)