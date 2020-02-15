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洛阳市检察院召开党组扩大会传达学习党的十九届五中全会精神
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源： 2020-11-04 09:09

　　11月2日上午，市检察院落实党组“第一议题”学习制度，市院党组书记、检察长吴志军主持召开党组会，专题传达学习十九届五中全会精神，并就深入学习贯彻十九届五中全会精神提出明确要求。

　　会议强调，要提升站位，准确把握十九届五中全会的重大意义。全市检察机关要提升站位、统一思想，深刻认识全会的重大意义，在深入领会“远景目标”中进一步坚定“四个自信”，在准确把握“12个方面具体工作要求”中进一步强化使命担当，充分发挥“四大检察”职能，为落实“十四五”规划和2035年远景目标提供坚强有力的司法保障。

　　会议指出，要深入学习宣传全会精神，把学习贯彻十九届五中全会精神作为当前一项重要政治任务。要把学习贯彻全会精神与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想结合起来、通过党组会、中心组集中学习、部门例会等多种方式开展交流学习讨论活动，推动全会精神深入干警、入脑入心。要利用电子屏幕、宣传展板，新媒体平台等手段广泛宣传，做好全会精神的解读，着力营造学习贯彻的浓厚氛围。要把学习贯彻五中全会精神纳入各支部党日党课内容，落实好“三会一课”制度。机关各部门要抓好本部门的学习贯彻，并发挥领导示范带动作用，在全市检察机关迅速掀起学习宣传贯彻五中全会精神的热潮。

　　会议要求，要把全会精神和检察机关职能相结合，推动全会精神落细落实。要认真落实市检察院优化营商环境“10项措施”，突出做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动。要持续推进系统内各项改革，扎实开展内设机构改革“回头看”专项活动，有序推进以“案-件比”为核心的检察官业绩考评工作；要把开放理念贯穿到检察工作各方面、各环节，为改革开放保驾护航。要积极主动保护文化产业发展，依法打击破坏文化产业、损毁、盗窃和走私文物等刑事犯罪；加强黄河文化遗产保护；切实加强检察文化建设，讲好“检察故事”，提升洛阳检察影响力。要贯彻执行好黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，落实好“河长+检察长+警长”联动保护工作机制，充分发挥公益诉讼检察职能作用，持续打好污染防治攻坚战，推动完善生态文明制度体系。要认真落实好“群众信访件件有回复”“一号检察建议”和爱民实践服务承诺十件实事等工作，打好脱贫攻坚收官之战，助力乡村振兴战略全面推进。要持续强化法律监督职能，深入开展扫黑除恶专项斗争，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，推进“释法说理全覆盖”、“杨来法”式检察联络员”、服务社会治理决策分析报告等制度的落实，不断健全社会公平正义法治保障制度。

　　会上，市院领导班子进行了交流发言。
[ 责任编辑：张晓丹（见习）]
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