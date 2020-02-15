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洛阳市直机关举办“坚定跟党走奋进新时代”读书交流会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-04 08:23

　　10月29日，市委办公室、市委政研室、市委机要保密局举办“坚定跟党走奋进新时代”读书交流会，分享《习近平谈治国理政》第三卷和《习近平在厦门》《习近平在宁德》《习近平在福州》等书籍读书心得。此次活动也是一次市直机关党建观摩活动。

　　交流会上，市委办公室系统12名同志在认真学习《习近平谈治国理政》第三卷等书籍基础上，围绕中心工作、结合岗位实际，谈心得体会、话责任担当，一致表示要扎实做好“三服务”工作，在副中心城市建设中发光发热，引发现场观摩人员强烈共鸣。现场评出一、二、三等奖和优秀奖。

　　此次读书交流会，是市委办公室系统近年着力建设“学习型、善谋型、能干型”机关的缩影。下一步，市委办公室系统将进一步健全学习机制，创新学习方式，增强学习实效，不断提高党员干部的理论素养、思维水平和工作本领，着力推进机关党的建设高质量，努力为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎贡献更多党办力量。(记者 孙小蕊 通讯员 王宁)
[ 责任编辑：崔利利]
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