学深悟透全会精神 推动纪检监察工作高质量发展

日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议，专题传达学习党的十九届五中全会精神。 日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议，专题传达学习党的十九届五中全会精神。 会议指出，纪检监察机关要把深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实提高政治站位，学深悟透精神实质，自觉围绕实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标谋划纪检监察工作，真正把学习成果转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践。要自觉履行监督责任，立足职能职责，精准监督执纪执法，科学运用好“四种形态”，打击邪气，弘扬正气，守护和创造政治生态上的青山绿水。要创新纪检监察工作方法，既要坚持原则严惩腐败，也要规范容错纠错，通过有“尺度”的评判、有“温度”的澄清，为敢于担当者担当，为敢于负责者负责，激发和保护党员干部干事创业活力，凝聚起发展的磅礴力量，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚强纪法保障。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)