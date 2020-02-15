洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

学深悟透全会精神 推动纪检监察工作高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-04 08:24

　　日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议，专题传达学习党的十九届五中全会精神。

　　会议指出，纪检监察机关要把深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，切实提高政治站位，学深悟透精神实质，自觉围绕实现“十四五”规划和二〇三五年远景目标谋划纪检监察工作，真正把学习成果转化为推动纪检监察工作高质量发展的理念思路、制度机制和治理实践。要自觉履行监督责任，立足职能职责，精准监督执纪执法，科学运用好“四种形态”，打击邪气，弘扬正气，守护和创造政治生态上的青山绿水。要创新纪检监察工作方法，既要坚持原则严惩腐败，也要规范容错纠错，通过有“尺度”的评判、有“温度”的澄清，为敢于担当者担当，为敢于负责者负责，激发和保护党员干部干事创业活力，凝聚起发展的磅礴力量，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎提供坚强纪法保障。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省委、省政府共同发文！洛阳自创区迎...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 加紧建设热力工程 保障群众温暖过冬
  • 洛阳76个省级以上传统村落将统一挂牌保护
  • 本周四，《龙门造像复位记》将在央视播出
  • 洛宁县岭南村有条山区路，沿线山水美...
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
  • 洛阳综合保税区海关卡口初具雏形
  • “买买买”前请先做好“功课” “...
  • 河南省公路自行车锦标赛在洛宁开幕
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月3日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    特色商业街夜色美 洛阳...
    关注消防 生命至上！洛...
    洛阳综合保税区海关卡...
    吉利区横涧安置房项目...
    精彩热帖

    铁军视角 人像

    大唐不夜城

    隋唐秋景

    伊水知秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605