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持续深入开展“四企”活动 以全会精神赋能高质量发展
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-04 08:24

　　昨日，市委副书记赵会生深入伊滨区重点项目和企业一线，宣讲党的十九届五中全会精神，调研督导项目建设、产业转型等工作。

　　中信重工工业CT项目是洛阳打造全国先进制造业基地的支撑型项目。赵会生在察看项目推进情况后指出，要深刻理解和把握全会提出的“坚定不移建设制造强国”要求，加大研发投入，协同创新攻关，加快产品市场化速度。来到国家农机装备创新中心，赵会生详细询问技术研发和成果转化情况，指出要坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，瞄准农业机械化短板，着力突破农机装备重大技术，在积极融入和服务乡村振兴战略中彰显创新担当。在凯盛信息显示材料基地，赵会生现场办公梳理破解存在问题，要求地企双方紧盯节点、透通瓶颈，倒排工期、挂图作战，携手推进“新洛玻”项目早见成效。在花都钢制家具生产基地，赵会生强调，要加快推进钢制家具产业链现代化，提升创新能力，顺应人民美好生活向往，推出更多高端化、智能化、有竞争力的产品；要健全营销体系，建好用好电商平台，积极融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不断提升产品市场竞争力影响力和产业整体质量效益。

　　赵会生在调研中强调，要在持续深化“四企”活动中，深入宣讲党的十九届五中全会精神，切实把思想和行动统一到全会精神上来，把准大局大势、紧扣时代脉搏，善于在危机中育先机、于变局中开新局，着眼长远、干在当下，同心同德、顽强奋斗，确保实现全年目标任务，为洛阳副中心城市建设作出更大贡献。

　　当日，赵会生还深入市级统建青年人才公寓、市委党校新校区、兰迪玻璃、申泰控股等重点项目和企业，开展宣讲和调研。(记者 白云飞)
[ 责任编辑：崔利利]
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