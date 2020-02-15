洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市2家基地入选国家小型微型企业创业创新示范基地名单
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-04 08:18

　　昨日，记者从市工信局获悉，我市2家基地入选工信部近日公布的2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，占此次全省入选数量的一半。至此，我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。

　　此次入选国家基地名单的我市基地，分别是洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城。

　　其中，洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地位于高新区，占地60亩，项目投资2亿元，能满足生物医药、生物技术、生物材料、大健康及大学生创业等专业化全链条创新创业，迄今共孵化培育普泰生物、中科生物芯片、中科基因等科技型企业100家，创新团队及大学生团队30余个。

　　洛阳信息科技城位于西工区，运营面积近2万平方米，是我市首家老市场转型的小型微型企业创业创新基地。该基地运行以来，累计孵化信息产业小型微型企业96家，先后被认定为“省级科创服务基地”“省小型微型企业创业创新示范基地”。

　　加上此前入选的洛阳北航科技园小微企业创业创新示范基地、洛阳高新科技企业创业示范基地和洛阳国家大学科技园，迄今我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家。在近日省工信厅公示的2020年度全省小型微型企业创业创新示范基地拟认定名单中，我市7家基地入选。公示期满，我市省级基地将增至11家，数量位居全省第二。

　　根据工信部要求，国家小型微型企业创业创新示范基地要承担优化中小企业创业创新环境，吸引创新型中小企业集聚发展，运用现代信息技术创新服务和运营模式，充分发挥示范带动等作用。

　　今年前9个月，我市的国家级、省级中小企业公共服务示范平台累计为全市5548家中小企业提供了信息、技术、创业、培训和融资等服务，开展服务活动177次。国家级、省级小型微型企业创业创新示范基地共进驻小型微型企业1484家，累计为10405家企业提供了创业辅导、创新支持、投融资服务、法律咨询及援助、专利申请等服务。（记者 陈曦 通讯员 夏元祥）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省委、省政府共同发文！洛阳自创区迎...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 加紧建设热力工程 保障群众温暖过冬
  • 洛阳76个省级以上传统村落将统一挂牌保护
  • 本周四，《龙门造像复位记》将在央视播出
  • 洛宁县岭南村有条山区路，沿线山水美...
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
  • 洛阳综合保税区海关卡口初具雏形
  • “买买买”前请先做好“功课” “...
  • 河南省公路自行车锦标赛在洛宁开幕
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月3日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    特色商业街夜色美 洛阳...
    关注消防 生命至上！洛...
    洛阳综合保税区海关卡...
    吉利区横涧安置房项目...
    精彩热帖

    铁军视角 人像

    大唐不夜城

    隋唐秋景

    伊水知秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605