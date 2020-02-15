洛阳市2家基地入选国家小型微型企业创业创新示范基地名单

昨日，记者从市工信局获悉，我市2家基地入选工信部近日公布的2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，占此次全省入选数量的一半。至此，我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。

昨日，记者从市工信局获悉，我市2家基地入选工信部近日公布的2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，占此次全省入选数量的一半。至此，我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。 昨日，记者从市工信局获悉，我市2家基地入选工信部近日公布的2020年度国家小型微型企业创业创新示范基地名单，占此次全省入选数量的一半。至此，我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家，数量居全省首位。 此次入选国家基地名单的我市基地，分别是洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地和洛阳信息科技城。 其中，洛阳中科科技园小型微型企业创业创新基地位于高新区，占地60亩，项目投资2亿元，能满足生物医药、生物技术、生物材料、大健康及大学生创业等专业化全链条创新创业，迄今共孵化培育普泰生物、中科生物芯片、中科基因等科技型企业100家，创新团队及大学生团队30余个。 洛阳信息科技城位于西工区，运营面积近2万平方米，是我市首家老市场转型的小型微型企业创业创新基地。该基地运行以来，累计孵化信息产业小型微型企业96家，先后被认定为“省级科创服务基地”“省小型微型企业创业创新示范基地”。 加上此前入选的洛阳北航科技园小微企业创业创新示范基地、洛阳高新科技企业创业示范基地和洛阳国家大学科技园，迄今我市共有国家级小型微型企业创业创新示范基地5家。在近日省工信厅公示的2020年度全省小型微型企业创业创新示范基地拟认定名单中，我市7家基地入选。公示期满，我市省级基地将增至11家，数量位居全省第二。 根据工信部要求，国家小型微型企业创业创新示范基地要承担优化中小企业创业创新环境，吸引创新型中小企业集聚发展，运用现代信息技术创新服务和运营模式，充分发挥示范带动等作用。 今年前9个月，我市的国家级、省级中小企业公共服务示范平台累计为全市5548家中小企业提供了信息、技术、创业、培训和融资等服务，开展服务活动177次。国家级、省级小型微型企业创业创新示范基地共进驻小型微型企业1484家，累计为10405家企业提供了创业辅导、创新支持、投融资服务、法律咨询及援助、专利申请等服务。（记者 陈曦 通讯员 夏元祥）