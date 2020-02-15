洛阳市实现村（社区）党组织“政治体检”全覆盖

前不久，嵩县县委第四轮巡察村(社区)党组织工作鸣金收兵，至此，我市实现对3185个村(社区)党组织“政治体检”全覆盖。

巡察组走进田间地头访民情

前不久，嵩县县委第四轮巡察村(社区)党组织工作鸣金收兵，至此，我市实现对3185个村(社区)党组织“政治体检”全覆盖。

高质量推进村(社区)党组织巡察全覆盖工作，是我市巩固党的执政基础、助力乡村振兴的重要抓手。在推进过程中，我市两级巡察机构着重发现和解决农村党组织软弱涣散、党建工作不规范不扎实、“四议两公开”不规范等突出问题，一些村(社区)干部因违纪违法被查处。问题的发现和解决，让基层党建工作水平和基层治理能力不断提升、党的执政基础得到巩固，也让乡村振兴战略的实施有了坚强的纪律和作风保障。

从“软弱涣散”到“坚强堡垒”的嬗变

“以前，俺村是个党组织软弱涣散村，现在不一样了。”偃师市岳滩镇后马郡村党支部书记王朝华说，如今村里选齐配强了党支部班子，建设了便民服务室、党员活动室，大家干劲十足，“这得益于‘政治体检’”。

后马郡村的变化，是我市高质量推进村(社区)党组织巡察全覆盖工作的一个缩影。市委巡察办有关负责人介绍，在巡察工作开展之初，我市就把发现和推动解决基层党的领导弱化问题作为巡察的重中之重。

针对基层组织不健全、组织生活不规范及制度不完善等问题，巡察组既交办镇(街道)党(工)委进行整改，又交办党委组织部门开展专项整治。针对巡察移交的问题，我市各县(市)区党委组织部门着力整治“空壳”村支部、“不倒翁”村党支部书记、“候鸟型”党员，对村(社区)软弱涣散党支部进行了调整和改选，有力地推动了基层组织涣散、功能弱化、凝聚力不强等问题的解决。

党支部的战斗堡垒作用强了，才能更好地凝心聚力谋发展。宜阳县秦王村通过巡察整改，配齐配强“两委”班子，战斗力大大提升，腰杆也硬了起来，依法收回了被占几十年的村集体自留地，招商引资发展集体经济，每年增加村集体经济收入4万余元。

巡察一个问题，聚拢一方民心

今年5月，嵩县县委第六巡察村(社区)组进驻纸房镇大坡村开展巡察，有群众反映村里建设的饮水工程存在问题，导致水质较差。随后，巡察组督促相关部门配合，很快解决了这一问题。

巡察，是政治巡察。那么，群众反映的身边“小事”，巡察组管还是不管？

“民心是最大的政治。开展政治巡察，不就是为了发现并推动解决老百姓反映的问题吗？”市委巡察办相关负责人说，巡察组把群众的烦心事、闹心事当作关系民心向背的“大问题”“大政治”，紧抓不放，不见成效不收兵。

“坐下来拉拉家常，走近群众，群众才愿意跟你说真话。”接受采访的数名巡察村(社区)组工作人员告诉记者，按照要求，巡察组紧密结合村(社区)民情特点，重点围绕基层党组织建设方面的问题、群众身边的不正之风和腐败问题、涉及民生的突出问题等进行走访发现问题，真正让巡察“探照灯”照亮了“最后一米”。

“进村几位文雅生面孔，问党员、问百姓，问到户户掌灯月下明。”在偃师市高庄社区，有群众编出这样的顺口溜，他们说，巡察组在用脚步丈量民情。

据统计，我市两级巡察机构在高质量推进村(社区)党组织巡察全覆盖工作中共解决民生领域突出问题1918件，涉及修路、架桥、自来水供给、灌溉设施修复等，巡察一个问题，聚拢一方民心。

“以巡促治”让农村治理能力显著提升

我市高质量推进村(社区)党组织巡察全覆盖工作，使群众的满意度空前提升，但也有人存在疑虑：会不会是一阵风？巡察组走了，有些问题又冒出来了咋办？

今年8月9日，宜阳县出台《关于进一步推进巡察整改情况日常监督和督查的实施办法》，对以巡察整改为契机，加强日常监督，持续提升基层治理能力作出详细规定。“该方案的出台，为健全监督机制、巩固巡察成果提供了制度保障。”宜阳县委巡察办主任李东伟说。

“巡”，是精准发现问题的过程；“治”是目标。我市各县(市)区普遍把“以巡促治”作为目的，聚焦党建、三资管理、权力监督等方面，常态化开展专项整治、集中整治，持续在完善乡村治理体系、提升治理能力上下功夫。例如，针对巡察移交的问题，偃师市出台了《集体经济组织财务规范化管理办法》，栾川县探索建立村级“微权力”清单制度等。

偃师市槐新街道新城社区通过“以巡促治”，将租金明显低于市场行情的门面房收回重新租赁，发包租金总额由之前的每年129.26万元提高到227.87万元，增加了集体经济收入，赢得了群众赞誉。

市委巡察办有关负责人介绍，高质量推进村(社区)党组织巡察全覆盖工作以来，我市各地结合实际，形成一系列规章制度和工作流程，使得治理体系不断完善，治理能力显著提升。（记者 李三旺 通讯员 韩太国 文/图）