双腿截肢小伙来洛当健身教练 这位“猛男”经历不一般

2日14时，在瀍河区启明南路上一栋公寓楼内，28岁的杜海像往常一样出门赶往百米外的健身房。身高1米、双腿截肢的他用两个板凳代替双腿，一步一挪交替前行。下楼，坐轮椅，搬着板凳一步一步爬楼到健身房，百米距离他要花20分钟。

清晰的肌肉线条显示出他经常健身

2日14时，在瀍河区启明南路上一栋公寓楼内，28岁的杜海像往常一样出门赶往百米外的健身房。身高1米、双腿截肢的他用两个板凳代替双腿，一步一挪交替前行。下楼，坐轮椅，搬着板凳一步一步爬楼到健身房，百米距离他要花20分钟。

杜海(右)教学员健身

学员来自天南地北

健身对杜海来说绝非易事，他只能靠上肢力量。做单杠训练时，为了不使自己从近两米高的单杠上摔下来，他必须紧握单杠。做推举训练会给他断腿处的创面带来很大压力，磨破裤子、屁股生疼是常事。训练间隙，杜海向我们展示了他的身体素质，只见他双手撑地，上半身呈平衡状态，1分钟就做了114个俯卧撑。

26岁的徐晶是内蒙古人，是杜海的学员之一，为了跟随杜海锻炼，她只身一人来到洛阳。“我在抖音上看过杜教练的健身视频后很受感动，他身体有残疾仍坚持锻炼，我们还有什么理由不努力？”徐晶说，她跟随杜海系统性锻炼10天后，体重从157公斤降到了147公斤。

像徐晶一样慕名而来的学员还有很多，有的来自上海、浙江等地。

被意外夺走双腿 他用小板凳“行走”

杜海是平顶山人，老家小院就在铁路边。1997年一个夏日午后，5岁的杜海从静止的火车下钻过时，火车忽然启动。再醒来时，他已经躺在医院，大腿根部以下都没有了。随后半年时间里，他每天期望和小伙伴玩耍，但不论怎么哭闹，都只能在病床上度过。

“后来，我看到弟弟坐的小板凳能挪动，受启发后找来两个小板凳当腿，一点点练走路。”杜海回忆，趁着父母外出工作，他独自在家里练走路。3个月内，他经历过多次手被划破和摔倒、摔伤，用坏了3对小板凳。6岁的一天，他用小板凳支撑着自己“走”到饭桌前，父母见状，激动得大哭起来。

16岁时，因为身体杜海再未上高中，不愿成为负担的他跑到郑州一家技术学院学习修手机。

健身已成他的人生事业

2013年，学成后的杜海在老家开了一家手机维修店，第一个月就赚了2000元，他花800元给母亲买了一件羽绒服。

因为长期坐着修手机，他的体重飙升。短短一年，他的体重就超过了75公斤。河南省残疾人联合会的游泳教练马云鹏了解到他的情况后，便上门让他学游泳。2014年，杜海进入河南省残疾人游泳队训练。训练3个月后，他的体重减到了50公斤。功夫不负有心人，他很快就出现在本地比赛的领奖台上。后来，杜海还获得河南省第六届残疾人运动会男子200米蛙泳亚军。

运动员生涯结束后，杜海开始到健身房锻炼身体，机缘巧合做起健身房巡场教练。2019年，他报名参加全国健美比赛，获得青年组健美冠军。

2个多月前，杜海受朋友邀请来到洛阳。“能帮助别人塑造健康的身体，还能锻炼自己并带来一份不错的收入，健身已经成了我的人生事业。”杜海笑着说。（记者 王博东 文/图）