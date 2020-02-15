洛阳经济领域人士热议党的十九届五中全会精神——勇担使命 齐心协力 推动洛阳经济高质量发展

党的十九届五中全会近日胜利举行，为未来中国发展制定了新纲领、指明了新航程，在我市经济领域人士中引发热烈反响。

党的十九届五中全会近日胜利举行，为未来中国发展制定了新纲领、指明了新航程，在我市经济领域人士中引发热烈反响。大家一致认为，一系列的蓝图目标、战略布局、工作部署激动人心，催人奋进，要以高度的政治责任感和历史使命感继续认真学习、深刻领会全会精神，把智慧和力量凝聚到谋划推动“十四五”发展上来，齐心协力推动洛阳经济高质量发展，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利积极贡献“洛阳力量”。

“全会提出的‘十四五’规划和二〇三五年远景目标，为我们指明了奋斗的目标和前进的方向。”市发改委党组书记、主任王瑞表示，市发改委将把高质量、高水平编制我市“十四五”规划作为学习贯彻落实全会精神的第一抓手，对标对表全会精神，着力在增强规划的方向性、全局性、针对性和可操作性上下功夫，着力在谋划一批重大专项、重塑洛阳中长期经济增长动力等方面下功夫，切实强化我市“十四五”规划与国家、省规划的跟踪对接，与洛阳都市圈发展规划、黄河流域生态保护和高质量发展规划、国土空间规划等的配套衔接，努力编制出符合国家战略意志、符合洛阳实际、符合人民意愿的好规划。

市工信局党组书记、局长赵站伟表示，全会提出的坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，既是党中央推动现代产业体系建设的重要战略，也是我市推动工业和信息化高质量发展的根本遵循。市工信局将深入贯彻落实全会精神，高质量编制全市“十四五”制造业高质量发展规划和工业信息化“十四五”规划，深入实施制造业“五大攻坚行动”，持续推进工业智能化、绿色化、技术改造“三大改造”，加快推进六大产业园和“1+N”工业互联网平台建设，力争到“十四五”末，实现制造业高质量发展“16211”发展目标，建成制造业营业收入达到万亿元规模的全国先进制造业基地。

市财政局党组书记、局长王国辉表示，全市财政系统将推动更加积极有为的财政政策落地生根，进一步调整优化财政支出结构，加大对稳投资扩内需补短板的支持力度；落细落实各项减税降费政策，应免尽免、应减尽减，助力市场主体纾困发展，留得青山，赢得未来；不断加大民生保障力度，实现人民群众对美好生活的向往；增强风险意识和底线思维，多措并举做好财政收支平衡工作，着力防范化解政府性债务风险，实现发展质量、结构、规模、速度、效益、安全相统一，确保财政平稳健康运行，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献财政力量。

市科技局党组书记、副局长代伐表示，全市科技系统将顺应新发展阶段、新发展理念、新发展格局对科技创新的更高要求，找准科技支撑洛阳转型发展高质量发展的着力点，以加快构建现代创新体系为统揽，以统筹实施创新驱动专班重点任务、重大项目为牵引，依托大院大所大校大企业建立协同高效的产学研创新平台，集中力量攻克一批关键核心技术和“卡脖子”难题，进一步打通“四个通道”、促进“四链融合”，以新技术、新产业、新业态、新模式不断催生新的增长点，走好从科技强到产业强、经济强的创新发展之路。

清洛基地执行主任、清研洛阳董事长马明星表示，全会提出要坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，让清洛基地全体员工非常振奋，也深感责任重大。清洛基地将抢抓机遇、勇担使命，携手高新区持续推进智能装备产业共性关键技术创新与转化平台建设，不断加大科技软投入、强化创新硬实力、加快科学前瞻布局、加大创新型科技人才引进与培养的力度，全面提高科技供给水平，争取为副中心城市建设作出更大贡献。

“新蓝图带来新格局、新发展，这与我们始终坚持自主创新的发展道路不谋而合。”格力电器(洛阳)有限公司总经理李刚飞表示，今年以来，洛阳格力自主创新产业基地项目建设速度不断加快，其一期项目已于今年7月完成首套空调正式下线。下一步，洛阳格力将依托集团强大的自主创新研发能力，引进国内外先进的自动化装备及工业机器人，着力打造“七云一中心”的智能工厂、绿色工厂，朝着未来三年内实现年产值100亿元的目标扬鞭奋蹄、全力而为，引领智能制造升级变革，持续为洛阳高质量发展提供动力。

万基控股党委书记、董事长李跃民表示，全会提出实行高水平对外开放，为企业下一步投身新发展格局指明了方向，提振了信心。万基控股今年以来以高质量发展为引领，在改革创新和转型升级方面持续发力，在“挖潜降耗、扩能提速”上坚持育新机、开新局，各项经营指标呈现企稳回升态势。下一步，该企业将继续努力把加快技术创新、产品创新、管理创新，与深化供给侧结构性改革有机结合起来，通过创新驱动和高质量供给继续引领和创造新的市场空间。(记者 陈曦)