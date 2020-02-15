洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今天晴天转阴天 气温6℃到18℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-11-04 08:06

　　昨日，一张照片登上微博热搜榜，照片中的秦岭，一侧被浓云遮蔽，另一侧则晴空万里。博主还给照片配了一句话：“秦岭以一己之力挡住南下冷空气。”这条微博引来很多网友评论，“秦岭这么牛”“古有猛将一夫当关万夫莫开，今有秦岭以一己之力挡住冷空气”。那么，秦岭真的能靠一己之力挡住南下的冷空气吗？

　　首先，我们来认识一下秦岭。狭义上的秦岭，仅限于陕西南部、渭河与汉江之间的山地。广义上的秦岭，西起昆仑山，中经陇南、陕南，东至鄂豫皖-大别山，是长江和黄河流域的分水岭。由于秦岭南北的温度、气候、地形均呈现差异性变化，因此，秦岭-淮河一线就成了中国地理上最重要的南北分界线。秦岭对水汽有阻滞作用，冬天能阻挡寒潮往南进入南方，夏天能阻挡湿润的海风进入北方。

　　秦岭是怎么挡住冷空气南下的？当冷空气自西向东、自北向南“长途跋涉”抵达秦岭时，已经消耗了很大的“元气”，由于秦岭海拔较高，实力不强的冷空气很难翻越，就算翻过去，实力也会被削弱，这就是秦岭能挡住冷空气的原因。不过，秦岭并不能挡住所有的冷空气，如果冷空气实力够强，还是可以“破关”南下的。

　　不过，微博照片中秦岭一侧的浓云可不是冷空气，而是南方的暖湿气流被阻挡抬升形成的，所以，图中有云的一侧其实是南方。

　　科普完气象地理小知识，咱们再来看看今明两天洛阳的天气情况。根据最新的气象资料分析，4日夜里到5日，受槽前西南气流影响，我市上空云系较多，部分地区有小雨或零星小雨，其他时间以晴好天气为主。具体来说，预计今天洛阳全区晴天转阴天，偏南风2级到3级，气温6℃到18℃。明天洛阳全区阴天转多云，部分地区有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温8℃到18℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
    万佛山，随便转 转到哪儿都有的看
        距离冬天越来越近了。晴暖的日子，更不可错过。天好时，去哪儿抓一抓秋天的“小尾巴”？吉利区的万佛山，现...
  • ·宜阳归途中 捎回一路景
  • ·芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
    		•
    		 
    新闻排行
  • 省委、省政府共同发文！洛阳自创区迎...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 加紧建设热力工程 保障群众温暖过冬
  • 洛阳76个省级以上传统村落将统一挂牌保护
  • 本周四，《龙门造像复位记》将在央视播出
  • 洛宁县岭南村有条山区路，沿线山水美...
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
  • 洛阳综合保税区海关卡口初具雏形
  • “买买买”前请先做好“功课” “...
  • 河南省公路自行车锦标赛在洛宁开幕
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月3日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    特色商业街夜色美 洛阳...
    关注消防 生命至上！洛...
    洛阳综合保税区海关卡...
    吉利区横涧安置房项目...
    精彩热帖

    铁军视角 人像

    大唐不夜城

    隋唐秋景

    伊水知秋
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605