洛阳今天晴天转阴天 气温6℃到18℃

今天洛阳全区晴天转阴天，偏南风2级到3级，气温6℃到18℃。

昨日，一张照片登上微博热搜榜，照片中的秦岭，一侧被浓云遮蔽，另一侧则晴空万里。博主还给照片配了一句话：“秦岭以一己之力挡住南下冷空气。”这条微博引来很多网友评论，“秦岭这么牛”“古有猛将一夫当关万夫莫开，今有秦岭以一己之力挡住冷空气”。那么，秦岭真的能靠一己之力挡住南下的冷空气吗？

首先，我们来认识一下秦岭。狭义上的秦岭，仅限于陕西南部、渭河与汉江之间的山地。广义上的秦岭，西起昆仑山，中经陇南、陕南，东至鄂豫皖-大别山，是长江和黄河流域的分水岭。由于秦岭南北的温度、气候、地形均呈现差异性变化，因此，秦岭-淮河一线就成了中国地理上最重要的南北分界线。秦岭对水汽有阻滞作用，冬天能阻挡寒潮往南进入南方，夏天能阻挡湿润的海风进入北方。

秦岭是怎么挡住冷空气南下的？当冷空气自西向东、自北向南“长途跋涉”抵达秦岭时，已经消耗了很大的“元气”，由于秦岭海拔较高，实力不强的冷空气很难翻越，就算翻过去，实力也会被削弱，这就是秦岭能挡住冷空气的原因。不过，秦岭并不能挡住所有的冷空气，如果冷空气实力够强，还是可以“破关”南下的。

不过，微博照片中秦岭一侧的浓云可不是冷空气，而是南方的暖湿气流被阻挡抬升形成的，所以，图中有云的一侧其实是南方。

科普完气象地理小知识，咱们再来看看今明两天洛阳的天气情况。根据最新的气象资料分析，4日夜里到5日，受槽前西南气流影响，我市上空云系较多，部分地区有小雨或零星小雨，其他时间以晴好天气为主。具体来说，预计今天洛阳全区晴天转阴天，偏南风2级到3级，气温6℃到18℃。明天洛阳全区阴天转多云，部分地区有小雨或零星小雨，偏南风2级到3级，气温8℃到18℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）