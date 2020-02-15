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89岁的他省吃俭用捐资助学 累计超15万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-03 20:55

　　89岁高龄、66年党龄、累计资助学生超15万元……

　　没错，这就是热衷公益数年的田木中生活中最高频的数字。3日上午，田木中在伊川县城的家中，讲述了他作为优秀党员，资助学生的那些事儿。

　　1931年出生、1954年入党的田木中是中国建设银行洛阳分行的离休干部，离休前是会计师，所以他始终对数字很敏感，比如，他不用看账本，便能脱口而出“至今已累计资助学生15万余元”。

　　“虽然在岗位上离休了，但党员的身份永远不离休。”田木中尽管耳聋，但精神矍铄、思维清晰，相较于他的滔滔不绝，我们写字向他提问的速度显然有些慢。

　　“刚开始瞒着家人，资助学生也不留名，后来出了一本书，瞒不住了，家人知道了也表示理解。”说起家人，田木中最想感谢已故的妻子，他认为自己所有的荣誉都应该归功于那位勤俭持家的好妻子。

　　其实，田家并非大富之家。田木中有两儿两女，有一个儿子和女儿家庭不富裕，而且还有一些近亲生活也有困难。时至今日他依然勤俭节约，自己种菜，平时吃素食，生日不去酒店，洗澡不去澡堂，就连一个窟窿挨着一个窟窿的马甲也穿了好些年……

　　那为啥资助学生却慷慨解囊，乐此不疲呢？田木中的大儿子、67岁的田红运说，其父资助的学生对象有两个条件：一是家境贫寒，二是有志气且品学兼优。这是因为其父年幼时家贫读书少，很希望后代们能有所成就。“所以父亲想用有限的工资去帮助有希望的学生，为国家培养人才。”田红运说。

　　有个家住伊滨区的晋老汉曾找到田木中家，感谢田木中资助他的孙女从高中一直到上完大学。后来，晋老汉的孙女结婚，晋家专门邀请田木中去参加婚礼。

　　“我资助学生，不光给钱，还要做思想工作。”田木中骄傲地说，有一个他资助的学生，一直读到研究生，而且在他的影响和建议下，在大三时便入了党。

　　他说：“作为党员，就要冲锋在前。”他不仅每个月都要亲自去党支部交党费，而且他一直关注着新冠肺炎疫情防控的情况，今年年初在银行恢复营业的第一天，他便去取了钱，向党组织递交了1万元的特殊党费。

　　他已故的妻子没有工作，但是在医药费上，从没沾过他的光。中国建设银行伊川支行副行长李国森记得非常清楚，有一次田木中报销医药费，他认为多给了他20元，便态度坚决地要求退还。

　　李国森说，田木中是对自己要求很高的优秀党员。他的表现也得到了大家的认可，中国建设银行曾授予田木中“离退休先进个人”“2016年度十佳公益志愿者”等荣誉称号，2020年省市分行先后表彰他为“建行好党员”。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 王凯 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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