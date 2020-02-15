洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

党员认领“责任田” 这个小区的花圃都有“专属管理员”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-03 19:49

　　今天下午，涧西区重庆路街道第一社区矿新村小区里，几位身着志愿者红马甲的居民正在清理小区花圃里的垃圾、打扫周围卫生和修剪花枝。洛报融媒记者留意到，花圃里竖有一块红底黄字的木牌，上面写着“党员花圃”以及“矿新村小区第二党支部”字样。“这是我们认领的‘责任田’，无论是出门买菜还是遛弯，都会到这里看看。”一位志愿者说。

　　矿新村小区是一个老旧小区，前不久刚刚完成路面修整、绿化、修建花圃等方面的改造。为进一步打造精致社区，发挥党员和居民的自治管理作用，10月底，重庆路一社区党委通过组织召开党群协商议事会广泛听取意见之后，在该小区试点开展“党员认领‘责任田’，共建美好新家园”活动，组织小区第二、第三党支部采取“一对一”管理模式，分别对花圃和所栽种树木进行实名认领，并负责定期对花圃和树木进行日常清扫维护等工作。

　　重庆路一社区相关负责人说，认领活动当天，党员们主动报名，清理花圃垃圾、拔掉杂草之后，立上了“专属名牌”。按照约定，社区对党员认领的花圃实行动态管理，合格者可继续申请认领，不合格者将取消认领资格，鼓励更多人积极参与小区管理。

　　荒废裸露的“黄土地”变成了干净有序的“小花园”，一块块认领牌立起来，每片花圃也有了“专属管理员”，大伙儿的责任感也更重了。目前，小区已有20多名党员认领了5块花圃的日常管理，不少居民也主动加入了志愿者队伍。“发现有人踩踏绿地，摘花，或者乱扔垃圾，我们都会及时制止。”居民志愿者王女士说。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开...
  • 《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任...
  • 课后服务咋做？洛阳这些中小学送经验
  • 区委书记们谈如何学习贯彻党的十九届...
  • 安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而...
  • 警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好...
  • 从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）
  • 101岁老人蔡秀英：不爱与人争短长 粗...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月2日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    101岁老人蔡秀英：不爱...
    关注消防 生命至上！洛...
    特色商业街夜色美 洛阳...
    洛阳综合保税区海关卡...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605