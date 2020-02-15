党员认领“责任田” 这个小区的花圃都有“专属管理员”

今天下午，涧西区重庆路街道第一社区矿新村小区里，几位身着志愿者红马甲的居民正在清理小区花圃里的垃圾、打扫周围卫生和修剪花枝。

今天下午，涧西区重庆路街道第一社区矿新村小区里，几位身着志愿者红马甲的居民正在清理小区花圃里的垃圾、打扫周围卫生和修剪花枝。洛报融媒记者留意到，花圃里竖有一块红底黄字的木牌，上面写着“党员花圃”以及“矿新村小区第二党支部”字样。“这是我们认领的‘责任田’，无论是出门买菜还是遛弯，都会到这里看看。”一位志愿者说。

矿新村小区是一个老旧小区，前不久刚刚完成路面修整、绿化、修建花圃等方面的改造。为进一步打造精致社区，发挥党员和居民的自治管理作用，10月底，重庆路一社区党委通过组织召开党群协商议事会广泛听取意见之后，在该小区试点开展“党员认领‘责任田’，共建美好新家园”活动，组织小区第二、第三党支部采取“一对一”管理模式，分别对花圃和所栽种树木进行实名认领，并负责定期对花圃和树木进行日常清扫维护等工作。

重庆路一社区相关负责人说，认领活动当天，党员们主动报名，清理花圃垃圾、拔掉杂草之后，立上了“专属名牌”。按照约定，社区对党员认领的花圃实行动态管理，合格者可继续申请认领，不合格者将取消认领资格，鼓励更多人积极参与小区管理。

荒废裸露的“黄土地”变成了干净有序的“小花园”，一块块认领牌立起来，每片花圃也有了“专属管理员”，大伙儿的责任感也更重了。目前，小区已有20多名党员认领了5块花圃的日常管理，不少居民也主动加入了志愿者队伍。“发现有人踩踏绿地，摘花，或者乱扔垃圾，我们都会及时制止。”居民志愿者王女士说。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 吕燕 文/图)