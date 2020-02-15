“最美洛阳人”传递河洛正能量

今年的中秋节，对于龙龙(化名)一家来说，是个真正的团圆节。1998年，年仅4岁的龙龙被拐，20多年后，在宝贝回家公益组织志愿者杜向阳的帮助下，龙龙终于和家人团聚了。

今年的中秋节，对于龙龙(化名)一家来说，是个真正的团圆节。1998年，年仅4岁的龙龙被拐，20多年后，在宝贝回家公益组织志愿者杜向阳的帮助下，龙龙终于和家人团聚了。

杜向阳已经帮人寻亲近10年了，他牵头的寻人案例有200多个，成功帮43人找到亲人。他有着许多亮眼的“头衔”：“感动中原”候选人、“河南好人”……

在洛阳，像杜向阳一样的“好人”还有很多，他们当中有不少“最美洛阳人”。带领我国石油石化行业从基础薄弱走向世界领先的中国科学院院士陈俊武；带领山区群众脱贫致富，创造了全国乡村旅游发展“重渡沟现象”的马海明；坚持为环卫工人、空巢老人、残障人士、农民工等提供免费爱心粥的洛阳市涧西区爱心粥志愿团……这些“最美洛阳人”用实际行动践行社会主义核心价值观，在河洛大地传递正能量。

2013年以来，洛阳市持续开展“最美洛阳人”学习宣传活动，推出了800多名来自各行各业的基层先进典型，其中42人被授予“时代楷模”“最美奋斗者”“中国好人”等荣誉称号。

他们当中，既有知名的科学家、援非的医生、技艺精湛的大国工匠、驻扎乡村的第一书记，也有坚持创业致富的普通农民、坚守深山几十年的乡村教师、返乡创业的山村青年，普通民众占95%以上。

洛阳市通过举办“最美洛阳人”年度十大人物评选、“最美洛阳人”专题宣讲报告会，出版发行《最美洛阳人》宣传册，推出微电影《焦裕禄》、豫剧《马海明》、纪实文学《生命的动能：杨奎烈故事》等文艺作品，拍摄“时代楷模”陈俊武系列微视频等多种形式宣传“最美”，凝聚正能量。

“最美洛阳人”的名字家喻户晓，他们的故事不仅深入群众心中，而且广为传颂。中信重工焦裕禄讲解队、河科大一附院抗击新冠肺炎青年突击队等先进个人和集体的事迹荣登“学习强国”全国学习平台。

洛阳市委先后十多次下发学习决定，要求广大党员干部群众向马海明、张书军、陈俊武等先进典型学习，并将其作为必学内容，纳入“不忘初心、牢记使命”主题教育全过程。

在火热的学习活动中，洛阳市涌现出了一大批马海明式的好干部，栾川县潭头镇拨云岭村党支部书记杨来法带领班子成员修公路，带领村民种烟叶、种核桃、发展乡村旅游，使该村的产业化水平在全县名列前茅；嵩县黄庄乡三合村返乡创业青年冯亚珂，靠着家乡山清水秀好风景，建设“手绘小镇”、发展“写生经济”，带领全村脱了贫、走上了发展路……他们为乡村振兴提供着源源不断的精神动力。

如今，在洛阳，人人争当“最美”。“最美洛阳人”已经成为一种社会现象，浓缩着河洛儿女践行社会主义核心价值观、打造精神高地的孜孜追求。

“我们将始终以《新时代公民道德实施纲要》为工作遵循，持续提升公民道德素质水平，持续弘扬正能量，使社会主义核心价值观之花开遍河洛大地。”洛阳市委宣传部相关负责人说。（记者 石可欣）④