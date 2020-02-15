加拿大寄来拓片 14块洛阳出土西汉画像空心砖“信息化回归”

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物考古研究院获悉，通过与加拿大皇家安大略博物馆开展合作交流，该博物馆为洛阳寄来19张画像空心砖拓片，14块洛阳出土流失海外的西汉画像空心砖实现“信息化回归”。

今日，洛报融媒记者从洛阳市文物考古研究院获悉，通过与加拿大皇家安大略博物馆开展合作交流，该博物馆为洛阳寄来19张画像空心砖拓片，14块洛阳出土流失海外的西汉画像空心砖实现“信息化回归”。

青龙、天马、武士、凤鸟、白虎、儒士……打开这些来自加拿大的拓片，一个个栩栩如生的图案不由引人遐思。“这些拓片拓自该博物馆收藏的14块西汉画像空心砖，内容有反映汉代礼仪制度的揖让、田猎活动，有反映汉代祥瑞升仙思想的祥禽瑞兽，还有以马为主题反映汉代尚马之风的驯马场景。”洛阳市文物考古研究院研究员徐婵菲介绍，洛阳现有的大量西汉画像空心砖文物，对比来看，这些拓片中一些内容实属罕见，如儒士揖让画像和武士御龙画像、青龙画像等。

儒士揖让

徐婵菲介绍，20世纪二三十年代，在洛阳邙山脚下的孟津县平乐镇金村一带，出土了大量的西汉画像空心砖。体量宏大、内部空心的独特形制和砖上精美绝伦的画像引起古董商和外籍传教士的关注，遂大肆收集、贩卖，很多精品画像空心砖被美国、加拿大和日本等国的博物馆或私人收藏。这批以拓片形式“信息化回归”的画像空心砖，就出土于金村附近的数座汉墓，1931年前后由时任河南主教的加拿大圣公会传教士怀履光收集并进入加拿大皇家安大略博物馆收藏。

加拿大皇家安大略博物馆是海外收藏中国文物数量最多、种类最全的博物馆之一，馆藏中国文物4.1万件，很多文物出自洛阳，其中最为人们熟知的便是洛阳金村东周大墓出土文物，此外还有大量的西汉画像空心砖。

武士御龙

“该博物馆收藏的洛阳西汉画像空心砖有近60件，其中不少为国内空心砖文物少见的图案。”徐婵菲介绍，这批来自加拿大的拓片本身也是文物，它们的制作年代约为20世纪三四十年代，距今将近百年。

近年，洛阳市文物考古研究院与皇家安大略博物馆合作开展研究工作，对象以该馆收藏的洛阳出土文物为主，西汉画像空心砖研究便是其中的重要一项。目前，双方在画像空心砖的流传历史、画像内容与制作方面的研究已取得一定成绩。

洛阳市文物考古研究院院长史家珍介绍，下一步，双方将进一步开展深入合作，就各自收藏的画像空心砖拓片展开更广泛的交流，预计明年将在洛阳联合举办“洛阳西汉画像空心砖展”，促进文化交流，助力洛阳打造国际人文交往中心。(洛报融媒记者 智慧 文/图)