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中信银行信e融：不止于线上流贷，助力企业轻松管理资金
“信e融”是中信银行今年2月疫情期间推出的全线上化流贷产品，旨在满足客户“高效、便捷”的资金管理需求，具有“自由提款、...
2020-11-06 10:01
中信银行信用卡提醒您：“代还”有风险 操作需谨慎
随着目前疫情形势缓解，经济回暖，政府补贴满减消费券、直播促销等活动纷纷开始刺激消费，然而，当收到消费账单后，又因为疫...
2020-11-06 09:59
中信银行郑州分行团委开展青年志愿者服务活动
为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，10月30日，中信银行郑州分行团委组织分行青年志愿者代表走进郑州市儿童福...
2020-11-04 16:05
中信银行加大贷款投放 助力制造业高质量发展
今年以来，中信银行坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，将金融服...
2020-11-03 16:27
中信银行信阳分行走进浉河区游河乡卧虎村扶贫慰问
“感谢党的好政策，感谢中信银行爱心人士，为我们送来暖心关怀，现在房屋修葺的温馨整洁、生活有了保障，生活越来越有盼头了....
2020-11-03 16:26
中信银行郑州黄河路支行组织开展客户活动
为进一步回馈客户，10月30日-11月1日，中信银行郑州黄河路支行开展为期两天的客户天鹅湖之旅活动，共邀约30名客户参加了此次...
2020-11-03 16:04
中信银行郑州分行充分发挥集团协同优势 助力鹤城经济高质量发展
中信银行郑州分行成立于1998年3月。扎根河南22年来，分行依托中信集团金融与实业并举的综合优势，以服务河南经济社会发展大局...
2020-11-03 15:43
信用卡黑科技？中信银行携手华为量身打造“手机里的信用卡”
10月30日晚，深圳市民见证了一场极具科技感的表演，上千架无人机飞向空中，在空中排列出了二维码。漂浮在天空中的二维码，像...
2020-11-03 15:41
手机银行更“有温度”
中信银行手机银行是该行推出的利用移动通信网络及终端办理相关银行业务的服务客户端。
2020-11-03 15:38
中信银行安阳高新区支行：残损币兑换服务暖人心
为积极响应人民银行的号召，维护净化人民币流通环境，提升流通人民币质量和货币金银服务水平，满足市场需求，中信银行安阳高...
2020-11-03 15:36
中信银行郑州现代城支行联合新东方前途出国举办国际教育展
10月25日，中信银行郑州现代城支行联合郑州新东方前途出国举办新东方第48届国际教育展活动，展会邀约超过700组留学家庭到场。
2020-11-03 15:35
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