洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

本周四，《龙门造像复位记》将在央视播出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-11-03 15:58

　　今日，记者从龙门石窟研究院了解到，本月5日，也就是周四晚上9点20分，关于奉先寺流散佛首“数字回归”的专题片《龙门造像复位记》将在中央电视台科教频道(CCTV-10)播出。

　　9月23日上午，在位于洛阳龙门西山的奉先寺北壁，一件一比一3D打印的佛首被龙门石窟研究院工作人员安放在一尊等身立佛的残像上，佛首和残像断面完全吻合，实现精准复位。这件高40厘米、宽30厘米的佛首，1957年被上海博物馆在北京购得。后来经过专家们辨认，这尊佛首出自奉先寺，借助数字技术，流散文物终于“回家”。

　　这件3D打印佛首的复位，不仅让龙门石窟的一座残像恢复原貌，也开启了龙门石窟流散文物“数字回归”之路，同时代表着国内流散石质造像文物首次实现“数字回归”。

　　对此，中央电视台科教频道的摄制组拍摄记录了这尊流散佛首实现“数字回归”的整个过程，如果您对此感兴趣，不妨届时收看吧。(洛报融媒记者 李砺瑾)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·要和水银体温计告别 今后量体温该用啥
  • ·65岁的他“感冒”没两天 竟然腰痛难忍
  • ·全身“油光光” 她出生时只有980克
    		•
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏...
    芦苇、水鸟、水榭亭台……秋天里的情书 藏在了这片湿地
        深秋天渐寒，游赏去何方？不要远，只要景美；不要近，只要野趣；不要人多，只要清静。这样的地方哪里有？走...
  • ·重阳登高 洛阳南山是个好去处
  • ·自己制奶茶 真正无添加
  • ·板栗：剥“一划二挤” 挑“两看一捏” 烤“三步即成”
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研黄河生态廊道建设并主持召开...
  • 《我的父亲焦裕禄》在洛开拍 李雪健任...
  • 课后服务咋做？洛阳这些中小学送经验
  • 区委书记们谈如何学习贯彻党的十九届...
  • 安思泰石塔：见证中西交流 朝露一珠而...
  • 警匪片里的场景在他家上演！为洛阳好...
  • 从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）
  • 101岁老人蔡秀英：不爱与人争短长 粗...
  • 特色商业街夜色美 洛阳传统街区焕发生机
  • 关注消防 生命至上！洛阳119消防宣传...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 11月2日
  • · 孩子打过流感疫苗为何还是感冒发烧了？
    • 精彩图片
    101岁老人蔡秀英：不爱...
    关注消防 生命至上！洛...
    特色商业街夜色美 洛阳...
    洛阳综合保税区海关卡...
    精彩热帖

    洛宜河畔 粉红佳人

    王城秋色

    隋唐植物园

    高空维护
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605