本周四，《龙门造像复位记》将在央视播出

今日，记者从龙门石窟研究院了解到，本月5日，也就是周四晚上9点20分，关于奉先寺流散佛首“数字回归”的专题片《龙门造像复位记》将在中央电视台科教频道(CCTV-10)播出。

今日，记者从龙门石窟研究院了解到，本月5日，也就是周四晚上9点20分，关于奉先寺流散佛首“数字回归”的专题片《龙门造像复位记》将在中央电视台科教频道(CCTV-10)播出。

9月23日上午，在位于洛阳龙门西山的奉先寺北壁，一件一比一3D打印的佛首被龙门石窟研究院工作人员安放在一尊等身立佛的残像上，佛首和残像断面完全吻合，实现精准复位。这件高40厘米、宽30厘米的佛首，1957年被上海博物馆在北京购得。后来经过专家们辨认，这尊佛首出自奉先寺，借助数字技术，流散文物终于“回家”。

这件3D打印佛首的复位，不仅让龙门石窟的一座残像恢复原貌，也开启了龙门石窟流散文物“数字回归”之路，同时代表着国内流散石质造像文物首次实现“数字回归”。

对此，中央电视台科教频道的摄制组拍摄记录了这尊流散佛首实现“数字回归”的整个过程，如果您对此感兴趣，不妨届时收看吧。(洛报融媒记者 李砺瑾)