从洛阳宫到神都（洛阳紫微城往事）

在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。紫微城在哪里？就在隋唐洛阳城的西北隅。它的正南门是应天门，主要建筑有明堂、天堂、九洲池……有人会说，这不就是隋唐洛阳城宫城吗？

大唐洛阳盛世长卷(局部) 寇衡 画

在洛阳，有一个地方非常著名，却不为人们所熟知，那就是紫微城。

紫微城在哪里？就在隋唐洛阳城的西北隅。它的正南门是应天门，主要建筑有明堂、天堂、九洲池……有人会说，这不就是隋唐洛阳城宫城吗？

对，紫微城就是隋唐洛阳城宫城的名字。现在，我们来讲讲和它有关的那些往事。

唐太宗巡幸洛阳宫

唐灭隋后，唐太宗将隋东都改称为洛阳宫。为避免重蹈隋炀帝的覆辙，他放弃了重修殿宇的念头，每次巡幸洛阳，就住在紫微城的旧宫室中。

宫室虽旧，人却是新的。唐太宗在这里做了几件不一般的事，其中就包括将14岁的武则天召入宫中。

当时是贞观十一年(公元637年)，长孙皇后已经去世。唐太宗巡幸洛阳，听说故荆州都督武士彟(yuē)的女儿才貌双全，就召其入宫，立为才人。他没想到，因为自己的这一决定，唐王朝的历史差点儿被改写。

当然，这都是后话了。武才人入宫数年，并未获得唐太宗的过多关注，倒是一位高僧从西域取经归来，引起了他的极大兴趣。

对，这位高僧就是玄奘。

玄奘俗姓陈，洛州缑氏(在今偃师)人。他生于公元600年前后，10多岁即在洛阳净土寺出家，一心要“远绍如来，近光遗法”。唐太宗贞观初年，他不顾禁令西行求法，一路历尽艰辛，直到贞观十九年(公元645年)初才回到大唐。

当时，唐太宗正在洛阳，准备亲征辽东。玄奘将带回的经书、佛像等留在长安，便风尘仆仆地赶赴洛阳。唐太宗在紫微城的仪鸾殿召见了他，从早到晚问了很多问题，仍意犹未尽。

见玄奘气度不凡，才学出众，唐太宗冒出一个想法，让玄奘还俗辅政。玄奘不愿还俗，只想到嵩山少林寺清静译经。唐太宗拒绝了他的请求，让他把译经场所放到长安，并尽快把西域之行的见闻写出来，为朝廷经营西域提供服务。

玄奘无奈，只得在一个月后回到长安。他口述了自己的西行见闻，由弟子辩机书写，一年多后著成《大唐西域记》一书。该书记录了西域诸国的地理、气候、物产、风俗及传说故事等，尤其保存了有关印度的大量史料。

公元649年，唐太宗病逝，太子李治继位，就是唐高宗。身为唐太宗的嫔妃，武则天已入感业寺为尼，唐高宗却将她迎进后宫，后来又力排众议，将她立为皇后。

随后，洛阳宫被改称东都，紫微城的重修和改建也被提上了议事日程。

唐高宗颁诏建东都

唐高宗改洛阳宫为东都，是在显庆二年(公元657年)。

这一年，他行幸洛阳，颁布了《建东都诏》。在诏书中，他称洛阳地处天下之中，自古就为王都。朝廷应两京并重，因此“宜改洛阳宫为东都”，并扩大其范围，将周围的汜水、河阳、新安、渑池等县皆纳入。

与此同时，他又命人重修紫微城，并对司农少卿韦机说：“两京，朕东西二宅，来去不恒，卿宜善思修建。”

则天门(即今应天门)是紫微城的正南门，唐初曾被唐太宗下令焚毁，唐高宗命人对其进行了重修。公元660年，名将苏定方平定百济，将百济王扶余义慈等押送至洛阳，献俘仪式就是在这里举行的。

当时，唐高宗登上则天门楼受俘，对百济王等进行了责问，然后将他们释放。扶余义慈此后便定居洛阳，去世后也葬在北邙山上。

就在受俘这一年，33岁的唐高宗李治患了风疾。他苦于风眩头重，目不能视，只好将政事交给皇后来处理。武则天比李治大4岁，生性机敏，很有才干，她不仅参与治国理政，还极力劝唐高宗到泰山封禅。

其实，早在唐太宗贞观年间，就有人提出封禅之议，但因种种原因，最终没能实现。公元659年，大臣许敬宗曾向唐高宗上表，提议封禅泰山，武则天深表赞同。她说服唐高宗后，朝廷便对封禅一事进行筹划，定在数年之后举行。

营建东都的工作也在持续进行。公元665年，则天门的改建已经完工，在紫微城正殿乾阳殿的旧址上，规模稍小的乾元殿也已建成。这年十月，万事俱备，唐高宗便率文武百官从紫微城出发，踏上了封禅之路。

与以往不同的是，这次封禅有皇后及命妇参加，随行的还有波斯、百济等许多国家的酋长和使节，队伍连绵数百里不绝，声势十分浩大。一路上走走停停，到当年十二月底，大队人马终于抵达泰山脚下。

武后封禅与定名神都

何谓封禅？封是祭天，禅是祭地，封禅就是帝王祭祀天地的大典，通常由皇帝率文武百官参加，皇后是没有机会露脸的。

不过，武则天不一样。就在出发之前，她向唐高宗提出，祭地是太后配享，因此皇帝行过初献礼之后，应由皇后而非公卿行亚献礼，这样才算合乎礼仪。

唐高宗听了，觉得很有道理。因此，乾封元年(公元666年)正月，在祭地大典上，唐高宗为初献，武则天为亚献。由皇后率命妇参加亚献之礼，这也是有史以来的第一次。

封禅归来，武则天的威望越来越高，唐高宗的身体则越来越差。公元674年，朝廷下了一道诏书，尊皇帝为天皇，皇后为天后，由此形成了二圣临朝的局面。

随着风疾加重，唐高宗痛苦不堪，自顾不暇，一度想让天后摄政，由于宰相反对才作罢。

武则天还想封禅嵩山，但因唐高宗多病，迟迟未能成行。公元683年，唐高宗在嵩山奉天宫病情加重，回到紫微城贞观殿静养，宰相以下的大臣皆不得见。十二月的一天，他欲亲至则天门楼宣布改元，但因气逆不能上马，只好将群臣及百姓召到殿前，宣读赦令。

当天夜里，唐高宗驾崩于贞观殿，时年56岁。他留下遗诏，命太子李显柩前即位，宰相裴炎辅政。军国大事有不能决断者，由天后定夺。

李显即唐中宗，是武则天与唐高宗的第三子。他登基后以为大权在握，不听宰相劝告，很快触怒了武则天。次年二月，武则天在乾元殿召集百官，当众宣布废李显为庐陵王，并让人扶他下殿。李显黯然离开了洛阳紫微城，算起来，他这次在位只有短短两个月。

废黜李显后，武则天改立第四子李旦为帝，就是唐睿宗。唐睿宗性格较为懦弱，平时居于别殿，朝政都由武则天说了算，这样母子俩才相安无事。

武则天在洛阳临朝称制，不欲再回长安，遂将关中之事托付给西京留守刘仁轨，称：“昔汉以关中事委萧何，今托公亦犹是矣！”

当年八月，唐高宗入葬乾陵。九月，武则天大赦天下，改元光宅，“旗帜皆从金色。八品以下，旧服青者更服碧。改东都为神都，宫名太初”。

也就是说，光宅元年(公元684年)，武则天改东都为神都，称紫微城为太初宫。在这里，她将开启一个真正属于自己的时代。（记者 张广英）