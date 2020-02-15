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迅速兴起学习宣传贯彻热潮 奋力开创宣传工作新局面
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-11-03 08:21

　　昨日，市委宣传部召开领导班子理论学习中心组专题学习会，传达学习党的十九届五中全会精神，部署全市宣传系统学习宣传贯彻工作。

　　市委常委、宣传部部长王飞主持会议，市委宣传部领导班子理论学习中心组结合工作实际交流了学习体会。会议指出，要充分认识党的十九届五中全会重大意义，增强学习贯彻全会精神的责任感和使命感，坚持集中学习与个人自学相结合、通读文件与专题研讨相结合、学习理论与指导工作相结合，做到全面学、系统学、深入学，把学习全会精神作为当前和今后一个时期的学习重点，深入开展多种形式的学习研讨活动，领会基本内涵，掌握精神实质。

　　会议指出，全市宣传思想战线要全力以赴做好全会精神学习宣传工作，迅速兴起学习宣传贯彻热潮，精心组织、周密安排，统筹理论研究、集中宣讲、新闻宣传、社会宣传，推动全会精神深入人心、落地生根。要实干实效务求突破，切实抓好全会精神的贯彻落实，准确理解和把握“十四五”时期我国面临的新变化、新判断、新特征，围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，强化“进取、拼抢、攻坚”三种精神，奋力开创宣传工作新局面，不断提高洛阳的文化软实力，为洛阳副中心城市和都市圈建设提供强大的精神动力。(记者 智慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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